शिर्डीत पावणेदोनशे कंत्राटी कामगारांचे काम बंद आंदोलन

शिर्डी ः नगरपंचायतीला शहर स्वच्छतेचे प्रत्येकी 15 कोटींचे बक्षीस दोन वेळा मिळाले. या कामगिरीत सिंहाचा वाटा असणाऱ्या सुमारे 175 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांपासून ठेकेदार कंपनीने पगार दिलेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी आजपासून काम बंद करीत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. शहरात कचरा संकलनासाठी फिरणाऱ्या घंटागाड्यांचा आवाज आजपासून बंद झाला. नगरपंचायत कार्यालय परिसर ठिय्या देणाऱ्या कामगारांच्या घोषणांनी दुमदुमून गेला. रोज 50 हजार भाविक शिर्डीत येतील, असे गृहीत धरून साईसंस्थान नगरपंचायतीला शहर स्वच्छतेसाठी दरमहा 42 लाख रुपये देते. साईमंदिर बंद असल्याने भाविक शिर्डीत येत नाहीत. त्यामुळे साईसंस्थानने ही रक्कम देणे थांबविले. या अडचणीच्या काळात ठेकेदार कंपनीने हात वर गेले. कोविड महामारीत स्वच्छतेचे काम करणारे हे योद्धे मात्र काम करूनही पगारापासून तब्बल तीन महिने वंचित आहेत.

कामगार नेते जीवन सुराडे म्हणाले, ""नगरपंचायत फंडातून कामगारांचे वेतन अदा करावे. कामगारांनी चांगले काम केल्याने नगरपंचायतीला दोन वेळा 15 कोटींची बक्षिसे मिळाली. त्यातून पगार करावेत. तीन महिन्यांत कामगारांनी रोज काम केले; मग त्यांना ठेकेदाराने वेतन का दिले नाही? घरभाडे देता येत नसल्याने घरमालक कामगारांना घर सोडण्याचा तगादा लावतो. कामावर येण्यासाठी मोटारसायकलमध्ये पेट्रोल भरायला पैसे नाहीत. उधारी थकल्याने या सर्वांवर उपासमारीची वेळ आली. नाइलाजाने आजपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले.'' माजी उपनगराध्यक्ष नीलेश कोते म्हणाले, ""साईसंस्थानने उत्पन्न बंद झाले या कारणास्तव कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 40 टक्के वेतनवाढ मागे घेतली. मात्र, त्याचा फटका कोविडयोद्धे म्हणून काम करणाऱ्या 173 कर्मचाऱ्यांनाही बसला. खरे तर त्यांना या निर्णयातून वगळायला हवे होते. रोज 50 हजार भाविक येण्याचे बंद झाले, या कारणास्तव साईसंस्थानने नगरपंचायतीला दरमहा 42 लाख रुपये देणे बंद केले. त्यावेळी सर्व संबंधितांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची अडचण दूर करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे होते. ठेकेदार कंपनीने आपली जबाबदारी झटकायला नको होती.'' संपादन - अशोक निंबाळकर

