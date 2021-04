पारनेरमध्ये दोन दिवसांत अडीचशे कोरोनाबाधित

पारनेर ः पारनेर तालुक्‍यात कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. मागील दोन दिवसांत २४२ रुग्ण आढळले. रुग्णवाढीचा वेग असाच राहिला, तर तालुक्‍यात रुग्णांना बेड मिळणे कठीण होणार आहे. तालुक्‍यात पारनेर ग्रामीण रुग्णालयात कोरोना उपचार केंद्र आहे. पिंपळगाव रोठे येथे विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच सुपे व कर्जलेहर्या येथे खसगी कोविड उपचार केंद्र आहेत. सध्या तालुक्‍यातील रुग्णांची वाढती संख्या पाहता भविष्यात अणखी कोरोना सेंटरची गरज भासणार आहे. गतवर्षी एप्रिल महिन्यात असलेल्या रुग्ण संख्येपेक्षा या वर्षी तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक दिसत आहे. मृत्युदर देखील अधिक आहे. त्यामुळे काळजी घेणे गरजेचे आहे. तालुक्‍यात आतापर्यंत कोरोनाने 69 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच वर्षभरात चार हजार रुग्ण आढळून आले आहेत.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना रुग्ण सापडलेल्या ठिकाणी कन्टोन्मेंट झोन तयार करणे, रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या टेस्ट करणे, यावर प्रशासनाकडून भर दिला जात आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 131 गावांत कोरोना ग्रामसमित्यांची स्थापना केली आहे. समितीवर गावातील संशयीतांचा शोध घेऊन त्यांच्या टेस्ट करूण घेण्याची जबाबदारी आहे. समितीत सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक व माध्यामिक शिक्षक, अंगणवाडी सेवकांचा समावेश आहे. - ज्योती देवरे, तहसीलदार, पारनेर

Web Title: Two hundred and fifty corona patients in two days in Parner