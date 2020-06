पारनेरच्या त्या बाधिताच्या नातींनाही कोरोनाची लागण

पारनेर ः मुंबई (कांदिविली) येथून आलेल्या 68 वर्षीय कोरोना बाधित व्यक्तीचा संपर्कातील त्या वृद्धाच्या दोन 12 वर्षीय जुळ्या नातीही आज (ता. 20 ) सकाळी आलेल्या अहवालानुसार कोराना पॉझिटव्ह निघाल्या. त्यामुळे आता पारनेर तालुक्यात कोरोना बाधितांची संख्या 11 झाली आहे. अाता या मुलींच्या संपर्कातील सात जणांचा स्त्राव घेण्यात येणार अाहे. दिवसेंदिवस पारनेरमधील कोरोना बाधितांची संख्या वाढू लागल्याने पारनेरकरांची चिंताही वाढू लागली आहे. हेही वाचा - याला म्हणतात भाऊभाऊ, एक झाला उपजिल्हाधिकारी, एक नायब तहसीलदार कांदिविली येथून 14 जुन रोजी 14 माणसांचे एक कुटुंब भाळवणी येथे आले होते. आल्यावर संपुर्ण कुटुंबच क्वारंटाईन केले. मात्र यातील 68 वर्षीय वृद्धाचा अहवाल 18 जुलैस पॉझिटीव्ह आल्याने त्याच्या संपर्कातील 13 जणांची तपासणी करण्यात आली होती. त्या पैकी सात जणांचा स्त्राव घेण्यात आला. पैकी पाच व्यक्तींचे काल अहवाल निगेटिव्ह आले होते. मात्र त्यातील दोन 12 वर्षीय जुळ्या मुली वृद्धाच्या नातींचा अहवाल मात्र आज पॉझिटिव्ह आला आहे. अता त्यांच्या संपर्कातील अऩखी सात जणांचा स्त्राव घेण्यात येणार असल्याची माहीती डॉ. प्रकाश लाळगे यांनी दिली. आतापर्यंत तालुक्यात नऊ कोरोनाबाधित व्यक्ती सापडल्या आहेत. त्यात अाता नव्याने दोघींची भर पडली आहे. त्यामुळे अता कोरोना बाधीतांची संख्या 11 झाली आहे. पुर्वी सापडलेल्या नऊ कोरोनाबाधीतांपैकी भाळवणी येथील वृद्धावर नगर येथे उपचार सुरू आहेत. अाता त्याच्या दोन नातींवरही नगर येथेच उपचार करण्यात येणार आहेत. तर उर्वरीत आठ जणांपैकी सात जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. पैकी एकाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला होता. या पुर्वी भाळवणी येथील 10 वर्षीय मुलगा व पुणेवाडी येथील एक महिला, तसेच म्हसणे, टाकळी ढोकेश्वर, हिवरे कोरडा येथील वडील व त्यांची 18 वर्षीय मुलगी, दिल्ली येथून सुपे एमआयडीसी मधील एक जण यांनी कोरोनावर मात केली आहे. त्यांना या पुर्वीच घरी सोडण्यात आले आहे. तालुक्यातील एका व्यक्तीचा दुर्देवाने कोरोनाच्या आजाराने मृत्यू झाला आहे. ग्रामसुरक्षा समिती्च्या हलगर्जीपणामुळे या पुढील काळात तालुका कोरोनाच्या संकटात सापडू शकतो. नुकतेच भाळवणी येथे आलेल्या कुटुंबातील तीन व्यक्ती कोरोना बाधीत निघाल्या आहेत. त्यांनी मुंबई येथून येण्यासाठी परवाणगी काढली नाही. तरीसुद्धा त्यांना भाळवणी येथे येऊ दिले. त्यांना क्वारंटाईनही केले. मात्र क्वारंटाईन करतानाही त्यांना स्वतंत्र ठेवणे गरजेचे असताना एकत्रीत 14 लोकांना दोनच खोल्यांमध्ये राहू दिले तेथे नियंत्रण असणारांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना डबा पोहोचविणारे ही त्यांच्या नेहमीच संपर्कात होते त्यामुळे अता भाळवणी येथील कोरोनाबाधीतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Two little girls in Parner corona positive