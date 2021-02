सोनईतून बेपत्ता झालेल्या दोन अल्पवयीन मुली भगवानगड परिसरात सापडल्या

सोनई (अहमदनगर) : सोनई- शनिशिंगणापूर रस्त्यावरील मुळा गट परिसरातून तीन दिवसापूर्वी बेपत्ता झालेल्या दोन अल्पवयीन मुलीस सोनई पोलिसांनी शनिवारी दुपारी भगवानगड परिसरातून ताब्यात घेतले आहे. ऊसतोडणी कामगार राहत असलेल्या गट परिसरातून १६ व १७ वर्ष वय असलेल्या दोन अल्पवयीन मुली घरातून गेल्यानंतर त्या पुन्हा आल्याच नाही. काही तास वाट पाहिल्यानंतर नातेवाईकांनी सोनई पोलिस ठाण्यात हारवल्याची खबर दिली होती. मुळा कारखान्याचे सुरक्षाधिकारी प्रविण चौधरी व सुरक्षा विभागाने सर्वत्र शोध घेतला होता. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दोन दिवसापासून शोध सुरु असताना शनिवारी दुपारी सहायक पोलिस निरीक्षक रामचंद्र कर्पे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी प्रविण अव्हाड व अमोल जवरे यांनी एका मुलाच्या मोबाईल लोकेशनवरुन पानेवाडी (ता.पाथर्डी) हून भगवानगड रस्त्यावर पायी जाताना मुलीस ताब्यात घेतले. बरोबर असलेल्या एका नातेवाईकाने दोन्ही मुलीस ओळखले आहे. रात्री उशिरा जवाब व आवश्यक बाबी पूर्ण करुन मुली नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Two minor girls who went missing from Sonai were found in Bhagwangad area