अहिल्यानगर

Ujani Dam: उजनी धरणातून भीमा नदीत सोडला विसर्ग; दुष्काळात दिलासा, नदीकाठच्या पाणीपुरवठा योजनांना लाभ

Bhima River Gets Water From Ujani Dam Bringing Relief to Villages: भीमा नदीत उजनी धरणाचे पाणी सोडल्याने नदीकाठच्या गावांच्या पाणीपुरवठ्याला मदत होणार
Maharashtra Ujani Dam Water Discharge Boosts Bhima River Flow and Provides Relief to Villages Dependent on River Water Supply Schemes

Maharashtra Ujani Dam Water Discharge Boosts Bhima River Flow and Provides Relief to Villages Dependent on River Water Supply Schemes

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सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीगोंदे: पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या उजनी धरणातून पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांची गरज लक्षात घेऊन भीमा नदीपात्रात पाणी सोडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. सुरुवातीला वीज निर्मिती केंद्राच्या माध्यमातून १ हजार ६०० क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला असून, शनिवारी (ता. २४) सकाळी सांडव्यावरील विसर्ग वाढवून एकूण ४ हजार ५०० क्युसेक केला आहे. त्यामुळे भीमा नदीकाठच्या गावांतील पाणीपुरवठा योजनांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, या भागातील पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.

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