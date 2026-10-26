Ujani Dam: उजनी धरणातून भीमा नदीत सोडला विसर्ग; दुष्काळात दिलासा, नदीकाठच्या पाणीपुरवठा योजनांना लाभ

श्रीगोंदे: पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या उजनी धरणातून पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांची गरज लक्षात घेऊन भीमा नदीपात्रात पाणी सोडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. सुरुवातीला वीज निर्मिती केंद्राच्या माध्यमातून १ हजार ६०० क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला असून, शनिवारी (ता. २४) सकाळी सांडव्यावरील विसर्ग वाढवून एकूण ४ हजार ५०० क्युसेक केला आहे. त्यामुळे भीमा नदीकाठच्या गावांतील पाणीपुरवठा योजनांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, या भागातील पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.याबाबत उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. २३) रात्री दहा वाजल्यापासून वीज निर्मिती केंद्राच्या द्वारामधून १ हजार ६०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले. पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी हा विसर्ग सुरू केला आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार धरणाच्या सांडव्यावरूनही पाणी सोडण्याचे नियोजन केले आहे. .यामध्ये शनिवारी सकाळी ७.३० वाजल्यापासून सांडव्याचा विसर्ग २ हजार ९०० क्यूसेकपर्यंत वाढविण्यात आला. त्यानुसार वीज निर्मिती केंद्रातून १ हजार ६०० क्यूसेक आणि सांडव्याचे २ हजार ९०० क्यूसेक, असे एकूण ४ हजार ५०० क्यूसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यांत पाण्याची गरज आणि परिस्थितीनुसार विसर्गाचे नियमन करण्यात येणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.उजनी धरणातील २४ ऑक्टोबरच्या नोंदीनुसार, धरणात एकूण १०५.११ टीएमसी स्थूल पाणीसाठा, तर ४१.४६ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. उपयुक्त पाणीसाठ्याची टक्केवारी ७७.३८ इतकी आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत धरणात १०० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत यंदा साठा कमी असला, तरी उपयुक्त पाणीसाठा समाधानकारक आहे. विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या गावांना नदीतील विसर्गामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.