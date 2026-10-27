Ujani Dam: उजनीचा फुगवट्याला बंधाऱ्याचे स्वरूप; अनिर्बंध पाणीउपसा; धरणात ७७ टक्के साठा शिल्लक

सिद्धटेक: पूर्णपणे भरण्यासारखी परिस्थिती नसतानादेखील उजनी धरण यावर्षी २७ जुलै रोजी पूर्ण भरले. परंतु, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास तीन महिन्यांच्या सततच्या व पाणीउपशामुळे धरणात आजअखेर केवळ ७७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. अशा प्रकारच्या अनिर्बंध पाणीउपशामुळे उजनी फुगवट्याची आजची स्थिती आता केवळ एखाद्या बंधाऱ्याप्रमाणे झाली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पाणलोट क्षेत्रातील उसाच्या क्षेत्रात कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे उजनी धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या सर्वच घटकांनी उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर आणि काटकसरीने पाणी वापरण्याची गरज निर्माण झाल्याचे धरण व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले.यंदाच्या लहरी हवामान, तसेच बहुचर्चित अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवरही राज्यातील प्रथम क्रमांकाचे असलेले उजनी धरण प्रथम क्रमांकाने भरले. परंतु, वस्तुस्थिती ही आहे की, जसे ते सर्वात आधी भरते, तसेच सर्वात आधी रिकामेही होते. कारण, सोलापूरसह पुणे व अहिल्यानगर येथील लाखो हेक्टर शेती धरणामुळे ओलिताखाली आलेली आहे. अनेक औद्योगिक वसाहती व पाणी योजनांमुळे दरवर्षी अशी परिस्थिती ओढवते..३५ टक्के साठा राखीवआगामी जुलै २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी उजनी धरणातील ३५ टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. उर्वरित पाण्याचे शेतीच्या आवर्तनासाठी नियोजन केले जाणार आहे..उजनी धरणाच्या मूळ सिंचन आराखड्यामधील तरतुदीनुसार दुष्काळी परिस्थितीत नदीपात्रातून पाणी सोडता येत नाही; परंतु व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे पाण्याचा अपव्यय सुरू आहे. त्याविरोधात आम्ही सातत्याने आवाज उठवत आलो आहोत व उठवणार आहोत.-अरविंद जगताप, अध्यक्ष, उजनी संघर्ष समिती..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.सोलापूर जिल्ह्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे साहजिकच पाण्याची गरज व मागणी वाढणार असून, उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरावे लागेल.-सुचिता डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.