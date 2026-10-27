अहिल्यानगर

Ujani Dam: उजनीचा फुगवट्याला बंधाऱ्याचे स्वरूप; अनिर्बंध पाणीउपसा; धरणात ७७ टक्के साठा शिल्लक

Ujani Reservoir Water Storage Stands at 77 Percent: उजनीच्या फुगवट्याला बंधाऱ्याचे स्वरूप; अनिर्बंध पाणीउपसा सुरू, धरणात ७७ टक्के साठा
Ujani Dam News Unregulated Water Extraction Raises Concerns as 77 Percent Water Storage Remains in the Reservoir

Ujani Dam News Unregulated Water Extraction Raises Concerns as 77 Percent Water Storage Remains in the Reservoir

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिद्धटेक: पूर्णपणे भरण्यासारखी परिस्थिती नसतानादेखील उजनी धरण यावर्षी २७ जुलै रोजी पूर्ण भरले. परंतु, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर जवळपास तीन महिन्यांच्या सततच्या व पाणीउपशामुळे धरणात आजअखेर केवळ ७७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. अशा प्रकारच्या अनिर्बंध पाणीउपशामुळे उजनी फुगवट्याची आजची स्थिती आता केवळ एखाद्या बंधाऱ्याप्रमाणे झाली आहे.

Loading content, please wait...
ujani dam
Dam water level
Ahilyanagar
Marathi News Esakal
www.esakal.com