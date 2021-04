उज्ज्वलाने रॉकेल हिरावले, महागाईने गॅस; गरिबांनी पोट जाळायचं कसं?

अकोले : केंद्र सरकारने जाहिरातबाजी करीत महिलांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस सिलिंडर दिले. दुसरीकडे रॉकेल बंद केले. आता गॅस सिलिंडरचे वाढते दर पाहता, उज्ज्वला योजनेने रॉकेल नेले, तर महागाईने गॅस सिलिंडर हिरावला, असे म्हणण्याची वेळ ग्रामीण भागातील महिलांवर आली आहे. केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत, ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील महिलांना मोफत गॅसजोड दिले. सध्या गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने त्यांना रिफिलिंग परवडेनासे झाले आहे. मोलमजुरी करून या महिला आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवीत आहेत. त्यामुळे नवीन गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी पैसे कोठून आणावेत, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. गॅस सिलिंडर मिळाल्याने रॉकेलही बंद झाले आहे. त्यामुळे उज्ज्वला गॅस योजनेने रॉकेल हिरावले, तर महागाईने गॅस हिरावला, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. गॅस व रॉकेलअभावी अनेक घरांत चुली पेटू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरचे दर कमी करण्याची मागणी महिलांकडून होत आहे. अहमदनगर

Web Title: The Ujjwala scheme stopped the supply of kerosene to the poor