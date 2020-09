टॅगिग नसलेल्या जनावरांना यापुढे बाजार समितीत खरेदी विक्रीसाठी बंदी

संगमनेर ( अहमदनगर ) : मोठ्या प्रमाणात दुग्धव्यवसाय व पशुधन असलेल्या संगमनेर तालुक्यातील पशुधनासाठी राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेर पंचायत समितीच्या वतीने संसर्गजन्य लाळ्या , खुरकूत व सांसर्गिक गर्भपात या रोगाच्या नियंत्रणासाठी लसीकरण मोहिम सुरु केली असल्याची माहिती तहसीलदार अमोल निकम यांनी तालुका स्तरावरील बैठकीत दिली . पंचायत समिती सदस्य विष्णूपंत रहाटळ , डॉ . जे . के . थिटमे , पशुधन विकास अधिकारी डॉ . पी . एम . पोखरकर , डॉ . नितीन जोंधळे , डॉ . सुनील शिदोरे , डॉ . वर्षा शिंदे , डॉ . रवींद्र घोडके उपस्थित होते . केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत सर्व पशुपालक शेतकर्‍यांनी जनावरांना टॅगिंग व लसीकरण करून घ्यावे . सर्व पशुवैद्यकांनी गाव पातळीवरील ग्रामविकास अधिकारी , तलाठी यांच्या सहकार्याने योजनेची व्यापक प्रचार , प्रसिद्धी करावी . जनावरांना टॅग मारल्यानंतर काही पशुपालक ते काढून काढतात . या तक्रारीनंतर अशा जनावरांना बाजार समितीमध्ये खरेदी विक्रीसाठी बंदी घालण्यात येईल , तसेच पशुप्रदर्शन व कर्ज प्रकरणातून ही जनावरे वगळण्यात येतील . अशा शेतकर्‍यांना इतरही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही . पंचायत समिती सदस्य विष्णूपंत रहाटळ यांनी संगमनेर तालुका पशुधन लसीकरणात राज्यात मॉडेल ठरण्यासाठी राजहंस दूध संघ तसेच गाव पातळीवरील दूध संस्थांचे चेअरमन , सचिव , पशू सुधार समिती यांना विश्वासात घेऊन योजना राबवण्याची सूचना केली . नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा तालुक्यात एक लाख 67 हजार 900 पशुधन आहे . तालुक्यातील 24 पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत 1 सप्टेंबरपासून लाळ्या खुरकूत रोगाचे लसीकरण सुरु केले आहे . तालुक्यातील सर्व जनावरांची ओळख पटविण्यासाठी प्रत्येक जनावराच्या कानात टॅग मारून ते शासनाच्या अधिकृत प्रणालीवर ऑनलाइन करूनच लसिकरण करण्यातयेणार आहे . संगमनेर तालुक्यात 1 लाख 92 हजार 202 एवढे गाय व म्हैस वर्गाचे पशुधन असून 24 पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत लसीकरण कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे . ही 1 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत राबविण्यात येणार असून , लसीकरण जनावरे व ऑनलाईन नोंदणी यासाठी शासनाकडून खाजगी पशुवैद्यकांना मानधन देण्यात येणार आहे . गाव पातळीवरील इच्छुक खाजगी पशुवैद्यकांचे अर्ज स्वीकारण्याचे काम स्थानिक पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुरु असल्याची माहिती पशुधन विकास अधिकारी डॉ . पी . एम पोखरकर यांनी दिली . संपादन : अशोक मुरुमकर

