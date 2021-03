देसवड्यात दुचाकी चोरणाऱ्याला ग्रामस्थांनी पकडले; गुन्हा दाखल

टाकळी ढोकेश्वर (अहमदनगर) : पारनेर तालुक्यातील देसवडे येथे अज्ञात दुचाकी शेतात लावून ती परत घेऊन जाण्यासाठी आलेल्या चोराला ग्रामस्थांनी रस्त्यावर पकडले. आणि त्यास पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोपट नाथु भुतांबरे राहणार शिंदेवाडी तालुका संगमनेर असे त्याचे नाव आहे. सहाय्यक फौजदार शिवाजी नानाभाऊ कडूस यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत माहीती अशी की, गावातील संतोष कानडे, पंढरीनाथ भोर, गेनभाऊ कानडे, सुनिल गुंड असे एकत्र जमल्यानंतर शेतात लावलेली अज्ञात दुचाकी त्यांच्या निदर्शनास पडली त्यांना ही गाडी चोरीची असल्याचा संशय आला व ती कोणी नेण्यासाठी येत आहेत हे पाहण्यासाठी सर्वजण तेथेच थांबून राहिले. बुधवारी (ता.१८) रोजी सायंकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास दोन अज्ञात इसम यांनी सदरची गाडी मक्याच्या पिकातून मुख्य रोडवर घेऊन सुरु करत असताना गावातील संगीता संजीव भोर व रामा गुंड या दोघांनी त्यांना त्यांच्या नाव, गावाची विचारणा केली असता पोपट नाथु भुतांबरे व पिंटु दुधावडे असे सांगितले. सदरचे गाडीबाबत विचारणा केली असता त्यांनी ही गाडी चोरीची असलेली सांगितले व ती गाडी विक्रीसाठी आलेलो आहोत असे कळविले. सदरची गाडी ही चोरीची असल्याचे समोर आल्यानंतर ग्रामस्थांनी पोलिसांना फोन करा असे म्हटले. या नंतर चोरांसोबत झटापट झाली असता पिंटु दुधावडे यांने संगीता संजीव भोर यांचे पोटामध्ये हाताने बुक्की मारत अंधाराचा फायदा घेत त्याने तिथून पोबारा केला. मात्र यातील पोपट भुतांभरे यांस ताब्यात घेण्यात आले आहे. दुचाकी व शेती पंप चोरीचे मोठे रॅकेटची शक्यता देसवडे परिसरात दुचाकीसह शेतीपंपाची चोरी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. येथील चो-या या चोरांनी केली असल्याची शक्यता आहे. दुचाकी व शेतीपंपाचे मोठे रॅकेट सापडण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी जलदगतीने तपास करावा.

- संजीव भोर- अध्यक्ष, शिवप्रहार संघटना

