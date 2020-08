मंदिरे उघडा; कीर्तन, प्रवचन करण्यास परवानगी द्या

नेवासे ( अहमदनगर ) : मंदिरामध्ये प्रवचन कीर्तन करण्यासाठी परवानगी द्या , अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वारकरी मंचच्या नेवासे तालुका शाखेच्या वतीने तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .

महाराष्ट्र राज्य वारकरी मंचचे वतीने देविदास महाराज आडभाई , भूषण महाराज खरवंडीकर , रामेश्वर महाराज राऊत , विजय महाराज पवार , शिवप्रसाद महाराज पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले . निवेदनात म्हटलं आहे की , पंढरीच्या पांडुरंगाचे मंदिर खुले करण्यात यावे , राज्यातील सर्व मंदिरे दर्शनासाठी खुले करून द्यावीत , मंदिरामध्ये कीर्तन प्रवचने अनेक महिन्यांपासून बंद असून ती सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी , अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत . निवेदनावर शिवप्रसाद महाराज पंडित , राम कर्जुले , राम महाराज खरवंडीकर , रामभाऊ महाराज तावरे , जनार्धन राशीनकर , किशोर महाराज चव्हाण , विलास महाराज खाटीक , नाथाभाऊ पंडित , शिवाजी पुंड , गणेश नागरे आदींच्या सहया आहेत . संपादन : अशोक मुरुमकर

