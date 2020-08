आमच्या आजोबा, पणजोबांनी जमिनी दिल्या, पण पदरात काय

अकोले ( अहमदनगर ) : भंडारदरा , घाटघरसह छोट्या - मोठ्या प्रकल्पात येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनी गेल्या . त्यातून मोठे प्रकल्प उभे राहिले . लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला . मात्र आजही येथील शेतकरी अडचणीत आहे . पाच महिने रोजगरविना वंचित असून पर्यटन व्यवसाय बंद आहे . सरकारने त्याना पॅकेज देऊन भरीव मदत करावी , अशी मागणी माजी आमदार वैभव पिचड यांनी भंडारदरा येथे बोलताना केली . भंडारदरा जलाशय भरल्याने नऊ गावातील प्रकल्पग्रस्त व माजी आमदार वैभव पिचड यांनी जलशयाचे पूजन करून जलशयाला साडी - चोळी व श्रीफळ अर्पण करून जलपूजन केले . धरण आमच्या हक्काचे म्हणत हरहर महादेव अशा घोषणा देऊन शेतकऱ्यांनी एकच जल्लोष केला . यावेळी राज्य पेसा सरपंच परिषदेचे सचिव पांडुरंग खाडे , आदिवासी उन्नतीचे अध्यक्ष भरत घाणे , संपत झडे , संतोष सोडणार , बुधा ईदे , सोमनाथ उदे उपस्थित होते . यावेळी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या . भंडारदरा धरण ब्रिटीश काळात झाले , आज त्याला शंभर वर्षे पूर्ण झाले आहे . आमच्या आजोबा , पणजोबांनी जमिनी दिल्या . मात्र पदरात काय पडले . अजूनही साधा धरणग्रस्तांचा दाखला नाही . आमच्या शेतीला पाणी नाही , आमचे हक्काचे पाणी आम्हाला द्यावे , तसेच पाच महिन्यांपासून रोजगार नसल्याने आमच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे . सरकारने शहरातील हॉटेल बीअर बार सुरू केले आहे . मग येथील पर्यटन टप्प्या - टप्प्याने अटी घालून सुरू केले . तर आमच्या पोरांच्या हाताला काम मिळेल . त्यातून आमचे घर प्रपंच चालतील . मात्र सरकार याबाबत का निर्णय घेत नाही . निर्णय घ्यायचा नसेल तर आम्हाला पॅकेज देऊन आमच्या मुला बाळाचा रोजी रोटीचा प्रश्न सोडवावा , अशी त्यांनी मागणी केली . संपादन : अशोक मुरुमकर

