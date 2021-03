पाणीसाठवण तलावाचे अस्तरीकरण होणार

श्रीरामपूर (अहमदनगर) : शहरातील मिल्लतनगर येथील पाणीसाठवण तलावाच्या अस्तरीकरणाची मागणी आमदार लहू कानडे यांनी पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यांनी शिफारस करून जीवन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे लवकरच निधी उपलब्ध होऊन शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावाच्या अस्तरीकरणाचे काम मार्गी लागेल.



वाढते शहरीकरण व लोकसंख्यावाढीचा विचार करता, पाणीसाठवण तलावाची क्षमता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, माजी नगराध्यक्ष अनिल कांबळे, पक्षप्रतोद संजय फंड, कॉंग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सचिन गुजर, शहराध्यक्ष संजय छल्लारे, नगरसेवक श्रीनिवास बिहानी, मुजफ्फर शेख यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. आमदार (स्व.) जयंत ससाणे यांच्या पुढाकारातून नगरपालिकेच्या पाणीसाठवण तलावाचे खोलीकरण व कॉंक्रिटीकरण झाले. त्यानंतर मिल्लतनगरमधील तलावाचे खोलीकरणही झाले. त्यामुळे तलावाची साठवण क्षमता वाढून पाण्याबाबतीत शहर स्वयंपूर्ण झाले. मात्र पाण्याची गळती रोखण्यासाठी तलावाचे अस्तरीकरण होणे गरजेचे होते. ते आता होणार असल्याने पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे आमदार कानडे म्हणाले.

