ऊस तोडणी सुरु असताना यंत्रालाच लागली आग; 75 लाखांचे नुकसान

शेवगाव (अहमदनगर) : शेवगाव तालुक्यातील रावतळे येथे ऊस तोडणी सुरु असताना ऊस तोडणी यंत्रात बिघाड होवून यंत्राला अचानक आग लागली. या अचनाक लागलेल्या आगीत यंत्र जळून खाक झाले. यामुळे यंत्र मालक हनुमंत बाबुराव बारगजे राहणार अकोला (ता. पाथर्डी) यांचे सुमारे ७५ लाखाचे नुकसान झाले.



याबाबत समजलेली माहिती अशी की, ऊस तोडणीसाठी कामगार मिळत नसल्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस तोडणी यंत्रे खरेदी केली आहेत. तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र वाढल्याने शेवगाव तालुक्यासह जिल्हयातील व जिल्हयाबाहेरील साखर कारखान्यांनी ऊस तोड मजूर व ऊस तोडणी यंत्राव्दारे ऊसतोड सुरु केली आहे. जामखेडच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडतंय; डुक्करांचा त्रास कमी करण्यासाठी तामिळनाडुची मदत रावतळे कुरुडगाव येथे ज्ञानेश्वर गंगाधर भराट यांच्या दोन एकर ऊसाच्या क्षेत्रामध्ये पियुश प्रा.ली. वाळकी (ता. नगर) या साखर कारखान्यासाठी हे ऊस तोडणी यंत्र क्रमांक एम.एच.१६ सी.व्ही ०२२८ हे ऊस तोड करीत होते. सकाळी ९ वाजता १० गुंठे ऊस तोड केल्यानंतर या मशीनमध्ये अचानक आग लागली. परिसरात पाण्याची कुठलीच सोय नसल्याने या आगीत हे मशीन पूर्ण जळून खाक झाले. मशीनमध्ये आग लागल्यानंतर प्रसंगावधान साधून चालक अंबादास दिलीप वाघमोडे यांनी उडी मारल्याने पुढील अनर्थ टळला. मात्र आग विझवताना महेश ज्ञानदेव बारगजे हे जखमी झाले. मशीनला लागलेल्या आगीमुळे ज्ञानेश्वर भराट यांचा ऊसही जळून खाक झाला. आकोला (ता. पाथर्डी) येथील हनुमंत बाबुराव बारगजे यांनी पाच महिन्यापूर्वीच कर्ज काढून हे मशीन खरेदी केले होते. मशीनमध्ये अचानक आग लागल्याने ते जळून खाक झाल्याने ७५ लाख रुपयांचे नुकसान होवून आर्थिक फटका बसला आहे. यंत्राला आग लागल्याचे कळताच परिसरातील शेतक-यांनी ते पाहण्यासाठी गर्दी केली होती.



