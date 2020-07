Breaking : शिवसेनेचे नगरचे संपर्कप्रमुख भाऊ कोरेगावगर यांनी पारनेरमध्ये जाऊन औंटीची का घेतली भेट?

टाकळी ढोकेश्वर ( अहमदनगर ) : शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांच्या राष्ट्रवादीमधील प्रवेशानंतर राज्यपातळीवर त्याचे पडसाद उमटले होते . त्या नगरसेवकांनी पुन्हा शिवसेनेत प्रवेशही केला . मात्र अजुनही या घटनेवर पडदा पडला नाही . आज शिवसेनेचे नगरचे संपर्कप्रमुख भाऊ कोरेगावगर यांनी पारनेरमध्ये येऊन विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष विजय औटी यांची भेट घेतली . यामध्ये नेमकी काय चर्चा झाली हे गोपनीय ठेवण्यात आले आहे . औटी यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला आहे .

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर नगरसेवक व औटी यांच्यात समन्वय ठेवण्यासाठी कोरेगावगर यांना मातोश्रीवरूनच सांगण्यात आले होते . मात्र नगरसेवकांना कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईवरून आल्यामुळे होम क्वारंटाईन केले होते . त्यामुळे कोरेगावकर यांचा दौरा लांबला असल्याची चर्चा आहे . आज या भेटीमध्ये जिल्हा परिषदेचे कृषी व बांधकाम सभापती काशिनाथ दाते , जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले , पंचायत समितीचे सभापती गणेश शेळके , तालुकाप्रमुख विकास रोहकले , पंचायत समितीचे सभापती गणेश शेळके , शहरप्रमुख निलेश खोडदे , युवा सेना प्रमुख नितीन शेळके , विजय डोळ उपस्थित होते .

कोरेगावगर यांच्या सत्कारानंतर बंद खोलीत औटी व कोरेगावगर यांची दोन तास चर्चा झाली आहे . यातील माहीती मागील झालेल्या घटनेवरून व त्यानंतर झालेल्या घडामोडींमुळे ही चर्चा गोपीनीय ठेवण्यात आली असल्याचे शिवसेनेच्या गोटातून सांगण्यात येत आहे . यानंतर कोरेगावगर यांनी पारनेर येथील शासकीय विश्रामगृहावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निलेश लंके व पाच नगरसेवकांची भेट घेतली . आगामी येणाऱ्या नगरपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष एकत्र लढणार का ? लंके व औटी जुळुन घेणार का ? ही चर्चा सध्या तालुक्यात रंगत आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Why did Shivsena Nagar liaison chief Bhau Koregaonagar go to Parner and meet Auty