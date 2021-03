आयफोनला का बरं एवढी डिमांड आहे, असं आहे काय त्यात?

अहमदनगर ः आयफोन वापरणे हे स्टेटस सिम्बॉल आहे. आयफोनला सिक्युरिटीच्या बाबतीत तोड नाही. अँड्रॉइड स्मार्टफोन आयफोनपेक्षा कितीही महाग असला तरी त्याला आयफोनची सर येणार नाही. दोघांमधील स्पर्धा ग्राहकांसाठी कधीही चांगलीच आहे. जिथे आयफोन आपल्या स्मार्टफोनद्वारे वापरकर्त्यांना नाविन्यपूर्ण आणि उद्योगातील अग्रगण्य वैशिष्ट्ये, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर प्रदान करेल. त्याच वेळी, मोठ्या बाजारपेठेच्या गरजा लक्षात घेऊन अँड्रॉइड स्मार्टफोन स्वस्त किंमतीत उपलब्ध केले जातात. आयफोनच्या नवीन आयओएस 14 सॉफ्टवेअर अपडेटमधून बरेच काही बदलले आहे. यामध्ये वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेची खास काळजी घेण्यात आली आहे. इंटरनेट कंपन्या आणि अ‍ॅप्स आपला डेटा कसा वापरत आहेत. त्याची सर्व माहिती आयफोनमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, म्हणून आज आम्ही तुम्हाला आयफोनच्या 5 वैशिष्ट्यांविषयी सांगणार आहोत, ज्या शोधून तुम्हाला कोणत्याही अँड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोनमध्ये सापडणार नाही. डिसेंबर 2020 नंतर, आयफोनने एक नवीन नियम जोडला आहे, ज्यामुळे सर्व आयफोन अॅप्ससाठी डेटा संग्रह आणि वापर माहिती अनिवार्य केली जाते. याचा अर्थ असा आहे की आयफोन वापरकर्त्याद्वारे डेटामध्ये प्रवेश केला जातो. डेटा कोठे वापरला आणि संचयित केला जातो, जो वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेसाठी खूप महत्वाचा आहे. अॅपलवरून त्याची माहिती वापरकर्त्याला उपलब्ध करुन दिली जात आहे. Android अ‍ॅप्स कोणत्या डेटामध्ये प्रवेश केला जात आहे. याबद्दल माहितीदेखील प्रदान करते. परंतु स्टोअर आणि जाहिरातींसाठी हा डेटा कसा वापरला जात आहे. सध्या याबाबत माहिती दिली जात नाही. बनावट अॅप ओळख क्लोन अॅप आणि क्लिकबेट अ‍ॅप अँड्रॉइड स्मार्टफोनमध्ये उपलब्ध आहेत. आयफोन वापरकर्त्यास एक अतिशय सुरक्षित अ‍ॅप प्रदान करतो. यासाठी कंपनीने अतिशय कठोर नियम बनवले आहेत. अॅपला वापरकर्त्यास त्याची संपूर्ण माहिती प्रदान करावी लागेल. जे वापरकर्ता सत्यापित करू शकेल. ऑनलाइन क्रियाकलाप ट्रॅक करण्यास बंदी घाला अॅपलद्वारे एक प्रमुख गोपनीयता वैशिष्ट्य अद्यतन प्रदान केले गेले आहे. नवीन गोपनीयता धोरणाखाली iOS 14.5 मध्ये एक नियम जोडला आहे. जो जाहिरातीच्या वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या वापरकर्त्याचा डेटा मंजूर करण्यासाठी सर्व अ‍ॅप विकासकांना बंधनकारक करतो. याचा अर्थ असा की कोणताही अनुप्रयोग आपल्या क्रियाकलापाचा ऑनलाइन मागोवा ठेवू शकणार नाही. यासाठी अ‍ॅपला वापरकर्त्याची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच, वापरकर्ता ज्याचा शोध घेत आहे त्याचा मागोवा घेतला जाणार नाही. कॅमेरा आणि माइक परवानग्या जर एखादा iOS अॅप गुप्तपणे आपल्या माईक आणि कॅमेर्‍यावर प्रवेश करत असेल तर, आयफोन आपल्याला यलो आणि ग्रीन डॉटद्वारे सूचना देईल. हे अॅपच्या हेरगिरी आणि गुप्त रेकॉर्डिंग क्रिया प्रतिबंधित करेल. गुप्त खाते आयडी आणि संकेतशब्द चोरण्याच्या क्रिया प्रतिबंधित करते. जेव्हा हे घडते तेव्हा अॅपल आपल्याला त्वरित चेतावनी देतो. किमान माहिती देऊन अ‍ॅप चालवा अॅपलने अॅप विकासकांसाठी थोड्या माहितीसह अ‍ॅप चालविण्याचे धोरण राबविले आहे, जे अॅपला चालविणे फार महत्वाचे आहे. तर Android मध्ये, वैयक्तिक माहिती मिळविण्यासाठी नियम कडक केले गेले आहेत. परंतु याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही.

Web Title: Why is there so much demand for iPhone?