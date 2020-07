अकोले पंचायत समितीत महाविकास आघाडीचा सभापती होणार का?

अकोले (अहमदनगर) : तीन महिन्यांपूर्वी पंचयतसमितीचे सभापती दत्तात्रय बोऱ्हाडे यांचा विहिरीत पडून मृत्यू झाल्याने पंचायत समितीच्या सभापतीपदाची जागा रिक्त होती. मात्र या पदासाठी गुरुवारी (ता. २३) सकाळी ११वाजता निडणूक होत आहे. या निवडणुकीत १२ पैकी ११ सदस्य मतदानाचा हक्क बजवणार आहेत. सभापतीपदासाठी भाजपतर्फे उर्मिला राऊत व अलका अवसरकर या ओबीसी महिलांचे नाव चर्चेत आहे. पक्ष श्रेष्टींनी दोन्ही महिलांचे कागदपत्र स्वीकारले असून उद्या सकाळी निवडणुकीपूर्वी नाव निश्चित होणार आहे. या निवडणुकीत ८ व ३ अशी संख्या समोर आल्याने या निवडणुकीत भाजपचे पारडे जड असून उमेदवारीबाबत माजी मंत्री मधुकर पिचड हेच अंतिम निर्णय घेणार आहेत. भाजप समोर आमदार डॉ. किरण लहामटे यांची महाअघाडी काय भूमिका घेते हे समजेल मात्र या आघाडीत शांतता असून आघाडीतील ४ पैकी १ उमेदवाराने भाजपच्या नेत्याशी संपर्क साधून आपणाला संधी द्यावी, अशी मागणी केली. ही निवडणूक प्रतिष्टेची असून ११ पैकी सहा सदस्य ज्यांच्याकडे असेल त्यांचा सभापती निश्चित मानला जातो. मात्र हा आकडा उद्या सकाळी पाहायला मिळेल. अकोले तालुका सभापती म्हणजे मिनी आमदार असून सभापतिपदी महिला ओबीसी विराजमान होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडे संख्याबळ नसल्याने ऐनवेळी ते निवडणुकीतून माघार किंवा तटस्थ राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र उर्मिला राऊत की अलका अवसरकर याबाबत तालुक्याचे पक्ष श्रेष्टी सकाळी निर्णय घेऊन निवडणुकीचा फॉर्म भरला जाईल. संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Will Mahavikas Aghadi be the Sabhapti of Akole Panchayat Samiti