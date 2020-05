तो आरोपी तिचा भैया नव्हे निघाला सैया

श्रीगोंदे : आढळगाव येथील मुकुंद वाकडे याच्या खून प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून त्याची नातेवाईक सोनाली सतीश वाकडे (वय 24) हिला आज सकाळी पोलिसांनी अटक केली. दरम्यान, काल पोलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह यांच्या अनुभवाची प्रचिती सगळ्यांना आली. सोनाली गुन्ह्यातील सहभाग नाकारतानाच आरोपीसोबत भावाचे नाते असल्याचे सांगत होती; मात्र अधीक्षकांनी तिला भावनिक प्रश्न विचारत विश्वासात घेतले आणि तिच्या अश्रूंचा बांध फुटला. सोनालीसोबत गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी दत्तात्रेय पठाडे या दोघांना आज न्यायालयाने 8 मेपर्यंत पोलिस कोठडी दिल्याचे तपासी अधिकारी विठ्ठल पाटील यांनी सांगितले. मृत मुकुंदची नातेवाईक सोनाली हत्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा संशय पोलिसांना होता. तिला काल अखिलेश सिंह यांच्यासमोर उभे केले, त्या वेळी तिने गुन्ह्यातील संबंध धुडकावला. आरोपी पठाडे व आपले बहीण-भावाचे नाते असल्याचे सांगितले. सिंह यांनी तिला विश्वासात घेतले. ते बोलत असताना सगळे केवळ पाहत राहिले आणि भावाचे नाते सांगणाऱ्या सोनालीच्या अश्रूंचा बांध फुटला. या चौकशीच्या आधारे आज सकाळी तिला अटक करण्यात आली. हेही वाचा - दारूसाठी लागल्या एक किलोमीटरपर्यंत रांगा दरम्यान, मुकुंदचा खून सोनालीच्या चिथावणीवरून एकट्याने केल्याचे पठाडे सांगत आहे. तथापि, या घटनेत पायाच्या ठशांच्या आधारे आरोपींचा माग काढणाऱ्या आदिवासी तरुणांनी मात्र खून झाला त्या वेळी तेथे येणारे व पळून जाणारे दोघे असल्याचा ठाम दावा केला. पोलिस अधीक्षकांसमोर त्यांनी प्रात्यक्षिकही दाखविले. त्यामुळे आता दुसऱ्या आरोपीचा शोध पोलिस घेत आहेत.

