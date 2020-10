हाथरस येथील आरोपींना फासावर लटकावे

सोनई (नगर) : उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यातील चंदपा येथे राहणाऱ्या तरुणीवर अज्ञात इसमांनी सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी. तसेच पिडीत महिलेला न्याय द्यावा. अशा मागणीचे निवेदन महिला बचत गट आघाडीच्या नेत्या सुनिता गडाख यांनी सोनई पोलिस ठाण्याला दिले आहे. गडाख यांच्या बरोबर सोनईच्या सरपंच संगिता वैरागर, सदस्या शुभांगी बडे, विद्या दरंदले, किडस किग्डंमच्या प्रा.किर्ती बंग, स्मार्ट किडसच्या प्रा. सोनल लोढा, स्वरुपा खेडकर, अंजली गुरसळ, कांता डफाळ उपस्थित होत्या. निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील महिलांच्या वाढत्या अत्याचाराविरोधात तत्काळ कडक कायदा करावे. न्या.वर्मा यांनी शिफारस केलेल्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक असतांना केंद्र सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. पोलिसांनी तिच्या नातेवाईकांना न सांगता, आरोपीवर गुन्हा दाखल न करता परस्पर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले. माणुसकीला काळीमा फासणा-या या घटनेची गंभीरपूर्वक दखल घेणे गरजेचे आहे, असे गडाख यांनी निवेदन दिल्यानंतर सांगितले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

