नगरमध्ये आणखी एक पाईपलाईन रोड, आमदार जगताप यांच्यामुळे घडलंय

नगर : पुणे शहरात लक्ष्मी रोड आणि बाजीराव रोड व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. खरेदीसाठी या रस्त्यांवर पुणेकरांची नेहमीच गर्दी असते. हे दोन्ही रस्ते त्या शहराच्या आर्थिक वैभवात भर घालतात. अहमदनगरमध्येही चितळे रस्ता, एम.जी. रोड यांना महत्त्व आहे. अलिकडे सावेडीतील पाईपलाईन रस्ता नावारूपाला आला आहे. या रस्त्यावर कोणतेही दुकान असले तरी ते चालतेच. त्यामुळे व्यावसायिकांचा तिथे दुकान थाटण्यावर भर असतो. मात्र, जागेअभावी तेथे मर्यादा पडत आहे. त्यामुळे या रस्त्याला आणखी एक पर्याय होतो आहे. तिकडे नगरकरांचा अोढा आहे.त गेल्या 45 वर्षांपासून हा रस्ता वनवासात पडला होता. परंतु आमदार संग्राम जगताप यांनी पाठपुरावा करून त्या रस्त्याचे काम मार्गी लावले. हा रस्ता भविष्यातील पाईपलाईन रस्ता होणार आहे. हेही वाचा - बेरोजगारी नो चिंता - आमदार रोहित पवार देणार नोकरी सावेडी उपनगरातील या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम आता सुरू झाले आहे. या कामाची पाहणी आमदार संग्राम जगताप यांनी केली. याप्रसंगी महापालिकेतील विरोधीपक्षनेते संपत बारस्कर, नगरसेवक डॉ. सागर बोरूडे, सुनील त्र्यंबके, माजी नगरसेवक निखील वारे, बाळासाहेब पवार, बाळासाहेब बारस्कर, शिवाजी चव्हाण, सतीश बारस्कर, योगेश ठुबे, रावसाहेब बारस्कर, देवीदास बारस्कर, तुकाराम बारस्कर, सतीश ढवण, स्वप्नील ढवण, विकास ढवण, विलास ढवण, अशोक ढवण, किसन कसबे, रामदास ढवण, राजू तागड, संकेत शिंगटे, साहेबराव कसबे, अनिल देवकर, विठ्ठल खेंडके, तुषार यादव आदी उपस्थित होते. आमदार जगताप म्हणाले, गेल्या पंचवार्षिकमध्ये राज्य शासनाकडे तपोवन रस्त्याचे काम मार्गी लागण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला होता. या रस्त्याचे काम होऊ नये यासाठी विरोधकांनी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केले होते. या अडचणी दूर करत या रस्त्याचे काम सुरू होत आहे. हा रस्ता उपनगरातील मोठी बाजारपेठ होऊ शकते. नगर-मनमाड व नगर-औरंगाबाद रस्त्यांना जोडणारा हा रस्ता बाह्यवळण रस्ता व पाईपलाईन रस्त्याला मोठा पर्याय ठरेल, असा विश्‍वास आमदार जगताप यांनी व्यक्‍त केला. संपत बारस्कर म्हणाले, सावेडी उपनगराचा रखडलेला विकास गेली पाच वर्षांत आमदार संग्राम जगताप यांनी खऱ्या अर्थाने प्रयत्नाने चालना मिळाली आहे. भिस्तबाग महाल ते प्रोफेसर कॉलनी चौक या रस्त्यासाठीही आमदार जगताप यांनी मोठा निधी आणलेला आहे. या रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. निखील वारे म्हणाले, तपोवन रस्त्याच्या कामासाठी आमदार जगताप यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी या रस्त्याचे काम मार्गी लावले आहे. या कामासाठी अडचणी होत्या. आमदार जगताप यांनी त्या सोडविल्या आहेत.

