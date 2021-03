तीन ऊसतोड मजुरांचा संसार आगीत भस्मसात

संगमनेर ः तालुक्‍यातील समनापूर येथे ऊसतोड मजुरांच्या झोपड्यांना लागलेल्या आगीत तीन मजुरांचा संसार भस्मसात झाला. ही घटना आज (रविवार) दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. वेळीच आग विझविण्यात यश आल्याने इतर झोपड्या बचावल्या. समनापूर शिवारात घुलेवाडी रस्त्याच्या कडेला भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्यासाठी ऊसतोड करणाऱ्या मजुरांच्या 40 झोपड्या आहेत. या वस्तीवरील मजूर पहाटेच ऊस तोडणीसाठी शेतावर गेले होते. दुपारी तीनच्या सुमारास अचानक एका झोपडीला आग लागली. या आगीने आणखी तीन झोपड्या कवेत घेतल्या. आगीची माहिती मिळताच कारखाना अग्निशमन विभागाने बंब घटनास्थळी पाठवून दिले. अग्निशमन दलाने वेळीच आग विझविल्याने इतर झोपड्या बचावल्या. या आगीत गोरक्षनाथ बोरुडे, शंकर बोरुडे व जयराम खुडे यांचा संसार भस्मसात झाला. गोविंद कुटे, नीलेश नेहे, पोलिस पाटील गणेश शेरमाळे यांनी मदतकार्य केले. तलाठी संतोष लंके, मनोज मंडलिक यांनी पंचनामा केला.

Web Title: The world of three sugarcane workers is on fire