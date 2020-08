नगरमध्ये यंदा बाप्पा आले पण गुपचूप...माळीवाड्यात विशाल गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा

नगर ः कोरोनाच्या संकटातही गणेश मंडळांनी शहरासह जिल्ह्यात, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत "श्रीं'ची प्रतिष्ठापना केली. शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या माळीवाडा येथील विशाल गणपती मंदिरात आज सकाळी विधिवत पूजाअर्चा करून श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. परंपरेप्रमाणे पोलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह व नेहा सिंह यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा पूजा झाली. सोशल डिस्टन्सिंग राखत, मोजक्‍या भाविकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा झाला. देवस्थानाचे अध्यक्ष अभय आगरकर, पंडितराव खरपुडे, संगमनाथ महाराज आदी उपस्थित होते. नगरमधील मानाच्या गणपती मंडळांनी यंदा उत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, विशाल गणपती मंदिरातही यंदा भाविकांना प्रत्यक्ष दर्शन घेता येणार नाही. मात्र, मंदिरात 10 दिवस होणारे धार्मिक कार्यक्रम, आरती भाविकांना सोशल मीडियातून थेट पाहता येणार आहे. गणेशमूर्ती व पूजासाहित्याच्या खरेदीसाठी शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी भाविकांची गर्दी झाली होती. कोरोनाच्या सावटाखाली प्रत्येक जण खरेदी करीत होता. ढोल-ताशांचा गजर न करता, शांत वातावरणात घरगुती व सार्वजनिक मंडळांनी गणेशमूर्ती नेऊन प्रतिष्ठापना केली. गणेशमूर्तींतून होणारी उलाढाल घटली

दर वर्षी गणेशमूर्तींसह सजावटीच्या साहित्य खरेदीतून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे ही उलाढाल घटल्याचे दिसत होते. सजावटीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठीही बाजारात गर्दी दिसली नाही. गांधी मैदानात शुकशुकाट

गणेशमूर्तींची विक्री दर वर्षी गांधी मैदान परिसरात होते. मात्र, यंदा कारखानदारांनी कारखान्यांसमोरच गणेशमूर्ती विक्रीचे स्टॉल उभारले होते. हे सर्व स्टॉल कल्याण रस्ता परिसरात असल्याने, गांधी मैदान परिसरात शुकशुकाट होता. यंदा कोरोनाचे संकट आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन, मास्कचा वापर करावा. गर्दी टाळून नियमांचे काटेकोर पालन करावे.

- अखिलेश कुमार सिंह, पोलिस अधीक्षक संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Worship of Vishal Ganesh idol by Superintendent of Police