नगरच्या गणेशोत्सवाबाबत यंदा हे ठरलं, मानाच्या मंडळांनी घेतला निर्णय

नगर ः नगरच्या गणेशोत्सवाला पुण्याप्रमाणेच महत्त्व आहे. काही गणेश मंडळांना शतकाची परंपरा आहे. विविध प्रकारचे देखावे येथील वैशिष्ट्य असते. श्री विशाल गणपतीला विसर्जन मिरवणुकीत मान असतो. देखावे पाहण्यासाठी गणेश भक्तांची झुंबड उडते. उत्सवाअगोदर तीन चार महिने त्याचे नियोजन चालते. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील मानाच्या गणेश मंडळांची बैठक आज झाली. शहराचे ग्रामदैवत विशाल गणेश मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष ऍड. अभय आगरकर, पोलिस उपअधीक्षक संदीप मिटके, पोलिस निरीक्षक प्रवीण लोखंडे, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रवीण पाटील, शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख संभाजी कदम, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, मनेष साठे आदींसह माळीवाडा परिसरातील मानाच्या गणेश मंडळांचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

ऍड. अभय आगरकर म्हणाले, ""सध्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व मंदिरे बंद आहेत. कोरोना प्रादुर्भावाची स्थिती पाहता, सार्वजनिक गणेशोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय झाला आहे. ग्रामदैवत असलेल्या श्री विशाल गणेश मंदिरातही साध्या पद्धतीने श्री गणेशाची स्थापना करण्यात येणार असून, विसर्जन मिरवणूकही रद्द करण्यात आली आहे.'' प्रशासनास सर्वतोपरी सहकार्य करू, असे त्यांनी सांगितले. पोलिस उपअधीक्षक संदीप मिटके म्हणाले, की गणेशोत्सवात गर्दी होणार नाही, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही यासाठी काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. याप्रमाणे नगर शहरातील व जिल्ह्यातील मंडळांनीही गणेशोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. बैठकीस संगम तरुण मंडळ, माळीवाडा तरुण मंडळ, आदिनाथ तरुण मंडळ, दोस्ती मित्रमंडळ, नवजवान तरुण मंडळ, महालक्ष्मी तरुण मंडळ, कपिलेश्‍वर मित्रमंडळ, नवरत्न मित्रमंडळ, समझोता तरुण मंडळ, नीलकमल मित्रमंडळ, शिवशंकर तरुण मंडळ यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यंदाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय शहरातील 12 गणेश मंडळांनी घेतला आहे. त्यानुसार यंदाच्या गणेशोत्सवात गणेश मंडळे रस्त्यावर मंडप टाकणार नाहीत, मिरवणूक काढणार नाहीत. भाविकांच्या दर्शनासाठी सोशल मीडियाचा वापर करणार आहेत. त्यामुळे यंदाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव नेहमीपेक्षा वेगळा व साधेपणाने साजरा होणार आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

