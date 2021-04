कुकाण्यात विहिरीत उडी घेवून तरुणाची आत्महत्या; चौदा तासांच्या प्रयत्नानंतर मुतदेह सापडला

कुकाणे (अहमदनगर) : कुकाणे येथील एका तरुणाने सोमवारी (ता.5) विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. तब्बल चौदा तासांची शोधमोहीम राबविल्यानंतर सोमवारी त्याचा मृतदेह सापडला. आत्महत्येचे कारण मात्र समजले नाही. प्रवीण बाबासाहेब पवार (वय 28) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. प्रवीण याने सोमवारी त्याच्या घरालगत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या विहिरीत सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास उडी घेत आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच कुकाणे पोलिस दूरक्षेत्राचे पोलिस नाईक किशोर काळे, पोलिस कॉन्स्टेबल नितीन भाताने, अमोल बुचकूल, सचिन गणगे, आंबदास गिते घटनास्थली दाखल झाले. त्यांनी माजी सरपंच एकनाथ कावरे, सोमनाथ कचरे, रज्जाक इनामदार, बाळासाहेब गर्जे, राजेंद्र बागडे, अब्दुल शेख यांच्यासह काही तरुणांच्या मदतीने तब्बल चौदा तास शोधमोहीम राबविली. दरम्यान, सोमवारी सकाळी हा मृतदेह सापडला. ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. नेवासे पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

