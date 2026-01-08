Ahilyanagar News : "पुस्तक, निसर्ग आणि माणूस वाचणे आयुष्यभर आवश्यक"– युवा साहित्य संमेलनात मनोज बोरगावकरांचे विचारमंथन!

पारनेर : वन्यप्राणी केवळ निसर्ग वाचत असतात, पण माणसाने त्याही पुढे जाऊन पुस्तक, निसर्ग आणि माणूस यांना वाचण्याचे काम आयुष्यभर केले पाहिजे. पुस्तकांच्या वाचनाने माणूस नम्र होतो आणि समृद्ध होतो," असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि संमेलनाध्यक्ष मनोज बोरगावकर यांनी केले. पारनेर येथील न्यू आर्टस्, कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयात 'पत्रकार दिना'चे औचित्य साधून पारनेर तालुका पत्रकार संघ आणि महाविद्यालयाचा मराठी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय युवा साहित्य संमेलनात ते बोलत होते..या संमेलनाच्या उद्घाटन सत्राच्या अध्यक्षस्थानी अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे सहसचिव मुकेश मुळे हे होते. तर यावेळी पारनेर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ रंगनाथ आहेर ,पारनेर तालुका पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमारे ,महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ.तुकाराम थोपटे ,,पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष मार्तंडराव बुचुडे,विद्यमान अध्यक्ष उदय शेरकर ,पत्रकार बबनराव गायके,शरद झावरे,विनोद गोळे ,विजय वाघमारे,भास्कर कवाद ,शशिकांत भालेकर,सनी सोनावळे,संतोष सोबले,सुरेंद्र शिंदे,अमोल खिलारी,,शरद रसाळ ,श्रीकांत ठुबे ,सुदेश आबुज व विशाल फटांगडे सह सर्व महाविद्यालयातील अध्यपक वर्ग उपस्थित होते . .Pune News: Ajit Pawar जेव्हा अपघातग्रस्त दुचाकीस्वाराच्या मदतीला धावले | PMC Elections 2026 | Sakal News.यावेळी विद्यार्थी आणि साहित्यिकांना संबोधित करताना प्रसिद्ध कादंबरीकार मनोज बोरगावकर यांनी अत्यंत मार्मिक विचार मांडले. ते म्हणाले की, "पत्रकार हा देशाच्या संविधानाचे रक्षण करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. जात, धर्म, वंश आणि भाषा या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन 'देश' असतो. धर्म हा माणसांमध्ये अंतर पडण्यासाठी नसून तो माणसाला एकमेकांशी जोडून ठेवण्यासाठी असतो. यावेळी त्यांनी पुरुषार्थाची एक वेगळी व्याख्या मांडली. .ते म्हणाले, "स्त्रियांच्या पदराला हात घालणे हा पुरुषार्थ नसून, त्या पदराआडील दुःख समजून घेणे म्हणजे खरा पुरुषार्थ होय." यशाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, यशाचा मार्ग हा ज्याचा त्यालाच शोधावा लागतो, फक्त त्यासाठी योग्य मार्गदर्शकाची आवश्यकता असते. माझ्या प्रसिद्ध झालेल्या नदिष्ठ कादंबरी लेखनासाठी मलाही निसर्गाशी व माणसांशी एकजूट व्हावे लागले.तसेच यावेळी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे सहसचिव मुकेश मुळे यांनी सांगितले कि साहित्यातून सर्जनशीलतेची प्रेरणा मिळत असते त्यामुळे आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या जतनाचे आवाहन करताना "भारताला प्राचीन संस्कृतीचा वारसा लाभला आहे आणि हा वारसा पुढील पिढीने जपला पाहिजे. आपली भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचा आपल्याला गौरव वाटला पाहिजे. युवा साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ वाचनाचीच नव्हे, तर सर्जनशील साहित्य निर्मितीची प्रेरणा मिळेल..यावेळी पारनेर तालुका पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमारे यांनी प्रास्तविक केले तर विद्यमान अध्यक्ष उदय शेरकर यांनी युवा साहित्य संमेलनाची पार्श्वभूमी सांगितली पारनेर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. रंगनाथ आहेर यांनी उपस्थित्यांचे स्वागत केले.पत्रकार संघाच्या वतीने भालेकर व डोळ यांचा सन्मानयावेळी पत्रकारितेत आणि समाजकार्यात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये पत्रकार शशिकांत भालेकर यांना 'निर्भीड पत्रकारिता पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला, तर 'स्वर्गीय बळवंतराव वाघमारे उत्कृष्ट ग्रंथालय चळवळ पुरस्कार' विजय डोळ यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.तसेच यावेळी तालुक्यातील सर्वच पत्रकारांचा पारनेर महाविद्यालयाच्या वतीने शाल व ट्रॉफी देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे पाहुण्यांचा परिचय मराठी विभागप्रमुख प्रा.हरीश शेळके यांनी करून दिला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. अशोक शिंदे, डॉ. माया लहारे व प्रा. आनंद पाटेकर यांनी केले, तर आभार विनोद गोळे व डॉ. नंदकुमार उदार यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.