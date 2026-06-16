अहिल्यानगर

Ahilyanagar: पहिल्याच दिवशी शाळा बंद, ७ वर्गांना फक्त ३ शिक्षक; पालक संतप्त

Teacher Shortage Sparks Protest: जिल्हा परिषद शाळा, शिक्षकांची कमतरता, मनेगाव शाळा या मुद्द्यांवर पालक आक्रमक. सात वर्गांसाठी केवळ तीन शिक्षक असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप.
Ahilyanagar

Ahilyanagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पोहेगाव: कोपरगाव तालुक्यातील मनेगाव येथे सात वर्गासाठी केवळ तीन शिक्षक उपलब्ध असल्याने संतप्त पालकांनी शाळाच बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषद शाळेचे वर्ग रिकामे राहिले.

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