Ahilyanagar: पहिल्याच दिवशी शाळा बंद, ७ वर्गांना फक्त ३ शिक्षक; पालक संतप्त

पोहेगाव: कोपरगाव तालुक्यातील मनेगाव येथे सात वर्गासाठी केवळ तीन शिक्षक उपलब्ध असल्याने संतप्त पालकांनी शाळाच बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषद शाळेचे वर्ग रिकामे राहिले..मनेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत पहिली ते सातवीपर्यंत वर्ग आहेत. सात वर्गाचा भार तीन शिक्षकांवर आहे. शिक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली..Monsoon Update : चिंता वाढली ! मान्सूनचा प्रवास आणखी रखडला, आता 'या' तारखेला मुंबईसह राज्यात होणार दाखल; हवामान विभागाचा नवा अंदाज जाहीर.शिक्षकांच्या प्रश्नावर तातडीने ग्रामसभा घेण्यात आली. यात शिक्षण विभागाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सहावी व सातवीसाठी भाषा आणि विज्ञान विषयांचे पूर्णवेळ शिक्षक तातडीने नियुक्त करावेत, शिक्षक रवींद्र शिरोळे यांची बदली करण्यात यावी, अशा मागण्या केल्या..दरम्यान, पालकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर पंचायत समिती प्रशासनाने केंद्रप्रमुखांना मनेगाव येथे चर्चेसाठी पाठविले. शिक्षकांची तत्काळ नियुक्ती आणि ठोस निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.."यापूर्वीही शिक्षकांच्या कमतरतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात दोन शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, काही दिवसांतच या शिक्षकांच्याही बदल्या करण्यात आल्याने पुन्हा शाळेतील परिस्थिती जैसे थे झाली."-पांडुरंग कोल्हे, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती, मनेगाव.Koyna Dam: शासनाचा मोठा निर्णय! कोयना धरणातील पाणी उपशावर बंदी; परिस्थिती चिंताजनक, ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य."यंदा शाळा सुरू झाल्यानंतरही तीनच शिक्षक कार्यरत असल्याचे समोर येताच पालकांचा संताप अनावर झाला. शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होत असून, त्याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी."- अण्णासाहेब गांगवे, सरपंच, मनेगाव."या ठिकाणी उद्यापासून एक शिक्षक पाठवत आहे. पदवीधर शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत, त्या झाल्यानंतर अजून एक शिक्षक या ठिकाणी मिळू शकतो. पालकांनी सहकार्य करावे."- शबाना शेख, प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी, कोपरगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.