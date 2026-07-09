Akola Crime : अवैध सावकारीप्रकरणी १२ जणांविरुद्ध गुन्हा; कर्जदाराची मालमत्ता केली होती नावावर

अकोला - अवैध सावकारीच्या माध्यमातून कर्जदाराची मालमत्ता आपल्या नावावर करून घेतल्याप्रकरणी रामदास पेठ पोलिस ठाण्यात १२ जणांविरुद्ध महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहकार विभागाच्या शासकीय चौकशीत संबंधित व्यवहार प्रथमदर्शनी अवैध सावकारीचा असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली..तत्कालीन उपनिबंधक, सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांनी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ च्या कलम १६ अन्वये या प्रकरणाची चौकशी केली होती. अर्जदार व गैरअर्जदारांची लेखी व तोंडी बाजू, धाड कारवाईत जप्त करण्यात आलेले दस्तऐवज तसेच अन्य कागदपत्रांची तपासणी करून ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला..या अहवालानुसार अर्जदार संजय ज्ञानदेवराव गावंडे यांच्याशी संबंधित अकोला शहरातील नझुल शीट क्रमांक ६३-बी, नझुल प्लॉट क्रमांक ५/२४ व ५/१ मधील सुमारे १,९०० चौरस फूट जागा आणि त्यावरील दुमजली घरासंदर्भातील २८ जुलै २०१७ रोजीची नोंदणीकृत इसारपावती तसेच ४ मार्च २०२० रोजीचे नोंदणीकृत खरेदीखत हे अवैध सावकारीच्या व्यवहारातून करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद करण्यात आले आहे..या निष्कर्षानंतर सहकार विभागाने अरुण बालमुकुंद शर्मा, प्रभाकर देविदास पाठक, गजानन देविदास पाठक, मुकुंद देविदास पाठक, पवन बालमुकुंद शर्मा, अरविंद हिरालाल मिश्रा, डिगांबर मख्खनलाल शर्मा, अशोक श्रीरामजी शर्मा, नितीन प्रभुदयाल जोशी, प्रवीण निकम, रोशन राममुरत शर्मा आणि गोपाल हरीराम शर्मा या १२ जणांविरुद्ध महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ च्या कलम ३९ व ४५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली होती. शासनाच्या वतीने सहकार विभागाने लेखी फिर्याद दाखल केल्यानंतर रामदास पेठ पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला असून, पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षकांकडे सोपविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.