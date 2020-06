अकोल्यात तीन गर्भवतींसह 18 प्रसूत महिला पॉझिटिव्ह

अकोला ः जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा वाढत असतानाच गर्भवती आणि बाळंतीण महिलांचे वैद्यकीय रिपोर्टही कोरोना पॉझिटिव्ह येत असल्याने दिवसेंदिवस चिंता वाढत आहे. जिल्हा स्त्री रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिलांपैकी आतापर्यंत 21 महिलांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती रुग्णालयाकडून मिळाली आहे. तर ट्रूनॅट नावाच्या अत्याधुनिक यंत्रणाने 28 महिलांची तपासणी केली असून, त्यामध्ये त्या संशयीत आढळल्या आहेत. जिल्ह्यात 7 एप्रिलला कोरोनाचा पहिला बाधित रुग्ण आढळला. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून बाधितांचा आकडा आणि शहरातील प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये वाढ होत गेली. त्यामुळे जिल्हा स्त्री रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल होणाऱ्या व प्रतिबंधित क्षेत्रातील रहिवाशी असलेल्या महिलांची वैद्यकीय तपासणी रुग्णालयाच्या वतीने करण्यात आली. त्यामध्ये आतापर्यंत 21 महिलांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांना सर्वोपचारमध्ये संदर्भीत करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि युवकांसह आता गर्भवती महिलांमध्येही कोरोनाचे संक्रमण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी गर्भवती व बाळंतीण महिलांनी सुरक्षात्मक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. 400 पेक्षा नमुन्यांची तपासणी

प्रतिबंधित क्षेत्रातील रहिवाशी व जिल्हा स्त्री रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या महिलेची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्याअंतर्गत आतापर्यंत 400 पेक्षा अधिक जणींचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी एकूण 21 महिलांचे अहवाल आजपर्यंत पॉझिटिव्ह आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षिका डॉ. आरती कुलवाल यांनी दिली. ट्रूनॅमध्ये 28 महिला संशयीत

जिल्हा स्त्री रुग्णालयातून आतापर्यंत 28 गरोदर आणि प्रसूत माता सर्वोपचार रुग्णालयात ट्रान्सफर केल्या आहेत. या महिलांची ट्रूनॅट नावाच्या अत्याधुनिक यंत्राद्वारे स्क्रीनिंग करण्यात आली आहे. त्यामध्ये त्या संशयी आढळल्या आहेत. अशी घ्या काळजी

गर्दीची ठिकाणे व बाहेर पडणे शक्यतो टाळावे, रेग्युलर तपासणीसाठी रुग्णालयात जाताना सुरक्षात्मक खबरदारी घ्या. शक्य त्या बाबी आपल्या डाॅक्टरांना फोनवर विचारावे, वैद्यकीय सल्ल्यानुसार घरातच चालण्याचा व हलका व्यायाम करावा, आजारी व्यक्तीपासून दूर राहा. बाहेरून येणाऱ्यांशी थेट संपर्क टाळावा.



Web Title: 18 pregnant women positive with three pregnant women in Akola