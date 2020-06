बघा नियतीचा खेळ ः तुमच्या दुःखात सहभागी होतील २० जण तर आनंदात पन्नास

अकोला ः ‘सोईरे धाईरे दिल्या घेतल्याचे अंतकाळीचे कुणी नाही’ संत तुकाराम महाराज यांच्या या अभंगाची आज कोरोनाच्या महामारीत कटाक्षाने जाणिव होत आहे. कारण, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अनलॉक 1.0 मध्ये कोरोना बाधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या अंत्यसंस्काराला 20 जणांची उपस्थिती असण्याला परवानगी दिली आहे. तर याच उलट लग्न समारंभासाठी 50 जणांना उपस्थित राहण्यांची परवानगी आहे. तेव्हा आधीपासूनच सांगितलेल्या दुःखात कोणीच नसणार अन आनंदात भक्कम जण असणार याची आज जाणिव होत आहे. चार लॉकडाउननंतर केंद्रासह राज्यसरकारने अनलॉक वन जाहीर केले या अनलॉक वन मध्ये इतर गोष्टींना सूट दिली असली तरी दोन गोष्टींकडे कटाक्षाने देण्यात आले आहे त्यामध्ये एक गोष्ट आनंदाची आहे तर दुसरी दुःखाची केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या त्यांच्या नियमावलीमध्ये बाधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या अंत्यसंस्काराला वीस जण असण्याची मुभा देण्यात आली आहे तर याच उलट आनंदाचा क्षण असलेल्या लग्नसमारंभात 50 व्यक्ती उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे तेव्हा संत महात्म्यांनी त्यांच्या अभंगातून कीर्तनातून प्रवचनातून सांगितलेल्या त्या अनमोल उपदेश आज कोरोनाच्या महामारी मध्ये जशाच्या तसा लागू पडतो. नातेसंबंधावरही केला कोरोनाने इफेक्ट

मुलगा शिकला सवरला शहराच्या ठिकाणी नोकरीवर ही लागला याचा भूषण असणाऱ्या त्याच्या बापाला मुलगा शहराकडे जाऊन कधी विसरला होता याची जाणीव सुद्धा झाली नव्हती कडे कधी कधीही न फिरणाऱ्या त्याच मुलाने बायको पोरांसोबत गाव जवळ केले आहे पुणे मुंबई ई नागपूर औरंगाबाद आदी ठिकाणी काम किंवा नोकरी निमित्ताने असणारे तरुणवर्गाचे जथेच्या आज गावाकडे परतला आहेत. शहरातून आलेल्याकडे बघितले जाते संशयाने

आधी शहरातून आलेल्यांची चांगलीच सोय होत असे मात्र आता शहरातून विशेषता महानगरातून आलेल्यांना अधिकारी टाईम तर नंतर गावात फिरण्याला बंदी घातली जाते हासुद्धा एक कोरोना इफेक्ट आहे.



Web Title: 20 people will share in your sorrow and fifty in your happiness