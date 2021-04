ट्रॅक्टर उलटल्याने विस वर्षीय तरुण जागीच ठार

बाळापूर (जि.अकोला) : ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर उलटून ट्रॅक्टरचा विस वर्षीय तरुण चालक जागीच ठार तर एक जण किरकोळ जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १३) सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास नकाशी ते भरतपूर दरम्यान वाडेगाव-अकोला मार्गावर घडली. अक्षय गजानन जंजाळ असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तर एक जण अपघात होताच ट्रॅक्टरमधून फेकल्या गेल्याने तो बचावला. मृत युवक हा वाडेगाव येथील रहिवासी आहे. वाडेगाव येथील जंजाळ नामक व्यक्तीच्या मालकीचा ट्रॅक्टर घेऊन बार्शीटाकळी येथे गिट्टी आणण्यासाठी जात असताना नकाशी - भरतपूर दरम्यान ही दुर्दैवी घटना घडली. समोरुन चारचाकी वाहन आल्याने अक्षयने अचानक ब्रेक दाबले, त्यामुळे ट्रॅक्टर उलटला. ट्रॅक्टरखाली दबला गेल्याने अक्षय जंजाळ याचा मृत्यू झाला. त्याला सर्वोपचारमध्ये मध्ये दाखल केले. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. शवविच्छेदना नंतर मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. (संपादन - विवेक मेतकर)

