मूर्तिजापुरात उभारणार ५० बेडचे कोविड केअर सेंटर

मूर्तिजापूर (जि.अकोला) : कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भाव तसेच लहान मुलांवर कोरोनाचा संभाव्य हल्ला विचारात घेता अपुऱ्या पडणाऱ्या सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने मूर्तिजापुरात ५० बेडचे कोविड केअर सेंटर लोकसहभागातून उभारण्याचा मनोदय उपविभागीय अधिकारी अभयसिंह मोहिते यांनी व्यक्त केला आहे. 50 bed covid care center to be set up in Murtijapur

राज्य शासनाने घोषित केलेल्या संचार बंदीमुळे संपूर्ण राज्यभरात संचार बंदी ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे. स्थानिक प्रशासन व राज्य शासन योग्य खबरदारी घेत असल्याचे सांगून कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी येथील महसूल, नगर पालिका व आरोग्य प्रशासन प्रयत्नरत असले, तरी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी सजग होण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

मूर्तिजापूर व बार्शीटाकळी या दोन तालुक्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादूर्भाव व रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. सध्या दोन्ही तालुक्यात हजारावर ॲक्टीव्ह रुग्ण आहेत. लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिल्हा रुग्णालयात ऑक्सीजन सह १०० बेड ची क्षमता आहे. ४० बेड साठी पोर्ट बसविणे सुरू आहे. ऑक्सीजन प्लांट ची व्यवस्था स्थानिक निधितून आमदार हरीश पिंपळे यांनी केली आहे. पालिकेच्या इमारतीत लसीकरण सुरू आहे.

१२० क्षमतेचे कोरोना केअर सेंटर शासकीय तंत्रनिकेतन च्या वसतीगृह इमारतीत सुरू आहे. खासगी रुग्णालयांमध्येही व्यवस्था आहे, मात्र या सुविधा अपुऱ्या असल्यामुळे ५० बेड चे कोविड सेंटर पालिकेच्या तीन इमारतींमध्ये उभारल्यास मोठी सोय होईल, असा मोहिते यांना विश्वास आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

