Khamgaon Accident : खामगाव-अकोला महामार्गावर भीषण अपघात; एक ठार, दोघे गंभीर जखमी

खामगाव : खामगाव-अकोला महामार्गांवर २० जानेवारीचे मध्यरात्री १२.३० वाजता भरधाव कारचा भीषण अपघात होऊन एक युवक जागीच ठार तर दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक बर्डे प्लॉट भागातील रहिवासी शेख समीर शेख अनिस, राजू खान कासम खान व नाफेखान वकार खान हे तिघेजण इनोव्हार कार क्र. एमएच ०४ केडब्ल्यू ७५५२ ने अकोल्याकडे जात होते. दरम्यान समोरुन येणाऱ्या ट्रकला त्यांच्या कारची जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात घडला. .यामध्ये शेख समीर शेख अनिस हा जागीच ठार झाला. तर राजू खान कासम खान व नाफेखान वकार खान हे दोघे गंभीर जखमी झाल्यामुळे त्यांना प्रथम खामगाव सामान्य रुग्णालय व नंतर पुढील उपचाराकरीता अकोला येथे रेफर करण्यात आले आहे..हा अपघात इतका भीषण होता की कारचा अक्षरशः चुराडा झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. घटनेची माहिती मिळताच बर्डे प्लॉट भागातील युवकांसह नागरिकांनी खामगाव येथील उपजिल्हा सामान्य रुग्णालयात गर्दी केली होती.