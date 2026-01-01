Akola Crime: सखोल तपासानंतर एसीबीकडून रायटरला अटक; पोलिसांचे धाबे दणाणले, आकाेल्यातील लाचप्रकरणी धक्कादायक बाब समोर..

अकोला: अकोला जिल्ह्यातील दहीहांडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याने नागरिकांकडून लाच मागितल्याच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई करत त्याला रंगेहात पकडले होते. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असताना त्यात आणखी धक्कादायक बाब समोर आली असून, संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याबरोबरच त्याचा रायटर म्हणून काम करणाऱ्या विनोद खेडकर याचीही या लाच व्यवहारात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे एसीबीने खेडकरलाही अटक केली असून, ही कारवाई संपूर्ण पोलिस यंत्रणेसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. .Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .मिळालेल्या माहितीनुसार, दहीहांडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले कांबळे नावाचे पोलिस कर्मचारी एका तक्रारदाराकडून विशिष्ट प्रशासकीय कामासाठी ५० हजार रुपयांची लाच मागत होते. सुरुवातीला तक्रारदाराने हा आर्थिक व्यवहार टाळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याच्यावर सतत लाच देण्याचा तगादा लावला जात असल्याने अखेर त्याने धाडस करून अकोल्यातील एसीबी कार्यालयात तक्रार दाखल केली. तक्रार विश्वसनीय असल्याचे दिसून आल्यानंतर एसीबीने सापळा रचण्याचा निर्णय घेतला..यानंतर एसीबीच्या पथकाने अत्यंत काटेकोर पद्धतीने सापळ्याची आखणी केली. तक्रारदाराला लाच रकमेचा व्यवहार करण्यास भाग पाडण्यात आले. ठरलेल्या दिवशी आणि वेळी कांबळे यांनी तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारली. त्याच क्षणी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करत त्यांना रंगेहात पकडले. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात अकोट फैल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईची माहिती समोर आल्यानंतर जिल्ह्यातील पोलिस खात्यात मोठी खळबळ उडाली होती. या घटनेचा तपास अकोला एसीबीचे पोलिस उपअधीक्षक मिलिंद बाहकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू होता. तपासादरम्यान एसीबीने या लाच व्यवहाराच्या सर्व बाजूंनी चौकशी केली. केवळ संबंधित पोलिस कर्मचारीच नव्हे, तर कार्यालयीन कामकाजात सहभागी असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांशीही चर्चा करण्यात आली. त्यात या प्रकरणात रायटर म्हणून काम पाहणाऱ्या विनोद खेडकर याची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आढळून आले..पुढील तपास अधिक खोलात जाऊन करण्यात आला असता खेडकर याने देखील लाच व्यवहारात सहकार्य केल्याचे उघड झाले. त्यामुळे एसीबीने त्यालाही अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अधिवक्ता राजेश अकोटकर यांनी जबाबदारीने युक्तिवाद सादर केला. लाच प्रकरणाची गंभीरता, आरोपीची भूमिकेची स्वरूप आणि तपास प्रक्रियेत सहकार्याची गरज यावर भर देत एसीबी कोठडीची मागणी करण्यात आली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी विनोद खेडकर याला एक दिवसांची एसीबी कोठडी सुनावली. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा लाचलुचपतविरोधी कारवाईची गरज आणि महत्त्व अधोरेखित झाले.आहे. सामान्य नागरिकांच्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये अनावश्यक अडथळे निर्माण करून लाच मागण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत, अशी सर्वसाधारण भावना व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आरोपींकडून आणखी माहिती उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या व्यवहारात आणखी कोणी सहभागी होते का, लाच रकमेबाबत कोणतेही पूर्वनियोजन झाले होते का, याचा तपास सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात चालवले जाणार असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. या कारवाईमुळे पोलिस विभागातील प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. कारण लाचखोरीमुळे संपूर्ण विभागाची प्रतिमा मलिन होते. एसीबीने दाखवलेली तत्परता आणि पारदर्शकता याबद्दल नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...एसीबीच्या कारवायांचे कौतूकएसीबीच्या कारवायांमुळे अनेक लाचखोरांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. तरीही काही कर्मचारी कायद्याला छेद देत नागरिकांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले आहे. नागरिकांनी एसीबीवर विश्वास ठेवून पुढे येणे आणि तक्रारी नोंदवणे ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी सकारात्मक बाब असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.