Akola: ५०० रुपयासाठी अंगणवाडीत मीटर लागेना!; चिमुकल्यांची गैरसोयः चार महिन्यांपासून वीज बिल; सीईओंनी दखल घेण्याची मागणी

आदित्य अरबटअडसूळ: अडसूळ येथील अंगणवाडी क्रमांक १ व २ मध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून वीज मीटर बसविण्यात आले नसल्याने चिमुकल्यांना उकाड्यात दिवस काढावे लागत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, मीटर नसतानाही गेल्या चार महिन्यांपासून नियमित वीज बिल येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. .मीटर बसविण्यासाठी महावितरणच्या तंत्रज्ञाने ५०० रुपयाची मागणी केल्याचा आरोप होत असून, ग्रामसेविकेने निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितल्याने हा प्रश्न रखडल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून अंगणवाडीत वीज मीटर व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थ व पालकांनी केली आहे..Viral Video: पुण्यात थरार! धावत्या ट्रेनखाली जाणाऱ्या वारकऱ्याला रेल्वे कर्मचाऱ्याने मृत्यूच्या दारातून खेचले.ग्रामसेविकेवर उदासीनतेचा आरोपमीटर बसविण्याच्या खर्चाबाबत ग्रामसेविका अर्चना नागरे यांनी सरकारी निधीतून रक्कम देण्यास नकार दिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या संदर्भात ग्रामसेविका तसेच संबंधित तंत्रज्ञ यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र ती मिळू शकली नाही..इमारतही जीर्णअंगणवाडी क्रमांक १ व २ ची इमारतही जीर्ण अवस्थेत असून, बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इमारतीची दुरुस्ती आणि आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी पालकांनी केली आहे..25,00,00,00,000ची संपत्ती, आलिशान व्हिल्यासारखं घर; राम चरणची लक्झरी लाइफस्टाईल पाहून तुमचे पण डोळे दिपतील.जबाबदार कोण?अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे चिमुकल्यांना उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या दुर्लक्षामुळे एखाद्या बालकाच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.