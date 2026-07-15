अकोला

Akola: ५०० रुपयासाठी अंगणवाडीत मीटर लागेना!; चिमुकल्यांची गैरसोयः चार महिन्यांपासून वीज बिल; सीईओंनी दखल घेण्याची मागणी

No Electricity Meter Despite Regular Power Bills: अडसूळ येथील अंगणवाडीत चार महिन्यांपासून वीज मीटर नसतानाही वीज बिल येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आदित्य अरबट

अडसूळ: अडसूळ येथील अंगणवाडी क्रमांक १ व २ मध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून वीज मीटर बसविण्यात आले नसल्याने चिमुकल्यांना उकाड्यात दिवस काढावे लागत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, मीटर नसतानाही गेल्या चार महिन्यांपासून नियमित वीज बिल येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

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Akola
Electricity Cutting