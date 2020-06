70 दिवसांनंतर सुरु झाली दुकाने पण व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसली चिंता

अकोला : कोरोना संसर्गाला ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनला टप्प्या-टप्प्याने उठवण्याचे जाहीर करण्यात आल्यानंतर शनिवारी (ता. 6) महानगरातील बहुतांश व्यापाऱ्यांनी त्यांची दुकाने उघडली. यावेळी व्यापाऱ्यांनी रस्त्याच्या एका बाजुची दुकाने उघड्याचे दिसून आले तर दुसऱ्या बाजूच्या दुकाने बंद ठेवून त्या समोर पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली. असे असले तरी मोजच्या दुकानांमध्ये ग्राहक खरेदी करताना दिसून आले. नोव्हेल कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-19 रोगाने सर्वत्र थैमान घातलं आहे. त्यामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीला 4 जूनपासून बहुतांश शिथिल करण्यात आले असून अर्थचक्राला गती देण्यात आली आहे. त्यासाठी शासनाने मिशन बिगिन अगेन सुरु करुन गत 70 दिवसांपासून घरांमध्ये कोंडलेल्या नागरिकांसह व्यापाऱ्यांना नियम व अटींच्या अधीन राहून घराबाहेर पडण्यास सुट व व्यापार सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बहुतांश भागातील बाजारपेठा सुरु झाल्या आहेत. त्यासोबतच नागरिक सुद्धा घराबाहेर पडून खरेदी करताना दिसत आहेत. शुक्रवारच्या (ता. 5) तुलनेत शनिवारी (ता. 6) महानगरातील बहुतांश व्यापाऱ्यांनी त्यांची दुकाने उघडली. यावेळी सम-विषमच्या नियमाअंतर्गत रस्त्याच्या एका बाजूची दुकाने उघडी होती तर दुसऱ्या बाजुची दुकाने बंद असल्याचे दिसून आले. बंद असलेल्या दुकानांसमोर पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली होती. असे असल्यानंतर सुद्धा ग्राहकांनी मात्र वस्तु खरेदीसाठी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. ...तरी अनास्था कायम

‘मिशन बिगिन अगेन’मध्ये दुकानांमध्ये खरेदी करताना सामाजिक अंतरच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश शासनासह जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. त्यानंतर सुद्धा काही दुकानांबाहेर सामाजिक अंतराचे (सोशल डिस्टेन्सिंग) नियम धाब्यावर बसवल्याचे शनिवारी (ता. 6) दिसून आले. मोजक्या दुकानांमध्ये ग्राहकांनी खरेदीसाठी गर्दी केल्याचे दिसून आले. काही व्यापाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले तर काही या बद्दल निरुत्साही असल्याचे दिसून आले.

