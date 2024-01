after transfer of sandeep ghuge bachchan singh as district superintendent of police akola Sakal

अकोला Akola News : पोलिस अधीक्षक बच्चन सिंग यांनी पदभार स्वीकारला संदीप घुगे यांच्या बदलीचा आदेश व बच्चन सिंग यांच्या पदस्थापनेचा आदेश शासनाच्या गृह विभागाने जारी केला होता.