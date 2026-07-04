Akola: कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग; २९ हजारांवर कर्जखाती अपलोड; अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

अकोला: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ च्या अंमलबजावणीला गती मिळाली असून, जिल्ह्यातील २९ हजार ८८५ कर्जखात्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर यशस्वीरित्या अपलोड करण्यात आली आहे. विभागातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शंभर टक्के माहिती अपलोड करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करत योजनेच्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे..योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, व्यापारी बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांचा समावेश असून, ते सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत..Tukaram Mundhe Energy Drink Action : पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसारख्या कंपन्यांना तुकाराम मुंढेंचा तगडा दणका; 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द लिहल्यास थेट कारवाई.कर्जमुक्ती प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी आधारशी लिंक नसलेल्या कर्जखात्यांची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी विशेष आधार प्रमाणीकरण मेळावे आयोजित केले जाणार असून, पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांच्या याद्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी प्रशासन, सहकार विभाग आणि बँका समन्वयाने कार्यरत आहेत..कर्जमुक्ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यातजिल्हा प्रशासनाच्या प्रभावी नियोजनामुळे आणि सहकारी बँकांच्या वेगवान कामकाजामुळे कर्जमुक्तीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..Shirur APMC Election : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणूकीला उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे 'ब्रेक'.शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासासंबंधित जिल्हास्तरीय समित्यांच्या देखरेखीखाली आणि बँकांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत पूर्ण होणारी प्रक्रिया यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.