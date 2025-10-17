अकोला

Akola News: वार्षिक योजनेतील अपूर्ण मान्यता पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांची कडक हाक

Innovative Project: अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, शाळा, रुग्णालये आणि सामाजिक कल्याण योजनांवर जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Focus on Rural Roads

Focus on Rural Roads

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात करायच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही मंदावल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत केवळ १६८ कोटींच्या कामांनाच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Road Development
Rural Development
Construction materials

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com