अकोला

Akola News: अकोल्यात कृषी विभागाची मोठी कारवाई; ९२ लाखांचे जैव उत्तेजक जप्त

Agriculture Department Conducts Major Raid in Akola MIDC: अकोल्यातील MIDC परिसरात कृषी विभागाने मोठी कारवाई करत विनापरवाना जैव उत्तेजकांचा ९२ लाखांहून अधिक किंमतीचा साठा जप्त केला आहे.
Akola News:

Akola News:

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : एमआयडीसी ४ परिसरात विनापरवाना जैव उत्तेजकांची विक्री आणि साठवणूक सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर कृषी विभागाच्या जिल्हा भरारी पथकाने मंगळवारी उशिरा रात्री मोठी कारवाई करत तब्बल ९२ लाख ५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी MIDC पोलिस ठाण्यात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ आणि खत नियंत्रण आदेश १९८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
agriculture
raid