Akola News: अकोल्यात कृषी विभागाची मोठी कारवाई; ९२ लाखांचे जैव उत्तेजक जप्त

अकोला : एमआयडीसी ४ परिसरात विनापरवाना जैव उत्तेजकांची विक्री आणि साठवणूक सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर कृषी विभागाच्या जिल्हा भरारी पथकाने मंगळवारी उशिरा रात्री मोठी कारवाई करत तब्बल ९२ लाख ५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी MIDC पोलिस ठाण्यात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ आणि खत नियंत्रण आदेश १९८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..कृषी विकास अधिकारी डॉ. तुषार जाधव आणि जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक सतीशकुमार दांडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार MIDC-4 परिसरात तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. तपासणीदरम्यान संबंधित ठिकाणी विनापरवाना जैव उत्प्रेरकांचा मोठा साठा आढळून आला..पथकाने पंचनामा करून संपूर्ण माल जप्त केला. कारवाईत एकूण २७ प्रकारचे जैव उत्प्रेरक, सुमारे ३८२७ लिटर द्रवरूप तसेच ३१ हजार १४१ किलो घन स्वरूपातील साठा जप्त करण्यात आला. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार जप्त मालाची किंमत ९२ लाख रुपयांहून अधिक आहे..या कारवाईत कृषी अधिकारी (गुणनियंत्रण) सुधाकर खंडारे, कृषी अधिकारी रोहिणी मोघाड, पंकज जगताप आणि पंकज झरे यांनी सहभाग घेतला. फिर्यादी म्हणून सुधाकर खंडारे यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..ही संपूर्ण कारवाई जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, विभागीय कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रविण देशमुख आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. कृषी विभागाकडून अवैध खत व जैव उत्तेजक विक्रीविरोधात पुढील काळातही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.