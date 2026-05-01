Akola News: जिल्ह्यातील तीन कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित;पाच केंद्रांना नोटीस; जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची कारवाई

अकोला: खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. अकोला जिल्ह्यात कृषी निविष्ठा विक्रीत अनियमितता आढळल्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी मोठी कारवाई केली असून, सुनावणीअंती तीन कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, तर इतर पाच केंद्रांना त्रुटींबाबत सक्त ताकीद देण्यात आली आहे..जिल्हा आणि तालुकास्तरीय भरारी पथकांनी जिल्ह्यातील विविध कृषी केंद्रांची अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीत एकूण आठ कृषी केंद्रांमध्ये नियमबाह्य बाबी आढळून आल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने: नोंदणी प्रमाणपत्र ग्राहकास दिसेल असे न लावणे,गोदामातील प्रत्यक्ष साठा आणि मशीनवरील साठ्यामध्ये मोठी तफावत असणे, शेतकऱ्यांना अधिकृत पक्की बिले न देणे, साठा फलक आणि दर फलक अद्ययावत न ठेवणे, या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित आठ केंद्रचालकांची जिल्हा स्तरावर सुनावणी घेण्यात आली, ज्यामध्ये वरील तीन केंद्रांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे..या केंद्रांवर झाली कारवाईसुनावणी दरम्यान समाधानकारक स्पष्टीकरण न देऊ शकल्याने, अकोट जिनिंग अँड प्रेसिंग सहकारी फॅक्टरी लि. अकोट (दोन महिने निलंबन), जयेश ॲग्रो सेंटर, चोहट्टा बाजार ता. अकोट (दोन महिने निलंबन), तायडे ॲग्रो सेंटर आलेगाव ता. पातूर (एक महिना निलंबन) या केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..तक्रार कोठे करावी?शेतकऱ्यांना तक्रार असल्यास त्यांनी त्यांच्या तालुक्यातील पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील तक्रार निवारण कक्षात संपर्क साधावा. नियमबाह्य काम करणाऱ्या विक्रेत्यांवर यापुढेही कडक फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे..शेतकऱ्यांनी सतर्क राहण्याचे आवाहनखरिपासाठी जिल्ह्यात पुरेसा खत आणि बियाणे साठा उपलब्ध आहे. मात्र, विक्रेत्यांनी कोणत्याही प्रकारचा काळाबाजार किंवा 'लिंकिंग' करू नये, असा इशारा प्रशासनाने दिला असून, शेतकऱ्यांनी सुद्धा सतर्क राहण्याचे आवाहन कृषी विभागाद्वारे करण्यात आले आहे.."शेतकऱ्यांची लुबाडणूक खपवून घेतली जाणार नाही. ज्या केंद्रांवर अनियमितता आढळली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून, यापुढेही अशी मोहीम सुरूच राहील."- मुरली इंगळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला.बियाणे व खते खरेदी करताना घ्यावयाची काळजीनेहमी नामांकित कंपन्यांच्या निविष्ठांना प्राधान्य द्यावे.खरेदी केल्यानंतर विक्रेत्याकडून पक्के बिल आवर्जून घ्यावे.बिलावर लॉट नंबर आणि किंमत तपासून घ्यावी..