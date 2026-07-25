Akola Crime News: १६ वर्षीय मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पोलिसाने ठेवले संबंध, नंतर दिला नकार; पीडितेचा आत्महत्येचा प्रयत्न

बाळापूर: लग्नाचे आमिष दाखवून एका अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करणे व तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या आरोपी पोलिस कॉन्स्टेबल पवन वडगावे याच्यावर ‘पोक्सो’ कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला तत्काळ अटक करावी, या मागणीसाठी आज बाळापूर शहरात सर्वधर्मीय व सर्वपक्षीय नागरिकांनी भव्य मोर्चा काढत स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर यांना निवेदन देण्यात आले. गुन्हा दाखल होऊन १२ दिवस उलटल्यानंतरही आरोपी मोकाट असल्याने नागरिकांमधून तीव्र रोष व्यक्त केला..शुक्रवारी (ता.२४) सकाळी शहरातील श्री गजानन महाराज मंदिरापासून निघालेला हा मोर्चा उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयावर धडकला. या जनआक्रोश मोर्चामध्ये महिला, विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी व सर्व समाजाचे नागरिक सहभागी झाले होते. बाळापूर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेला पोलिस शिपाई पवन उद्धवराव वडगावे हा पीडित मुलीच्या घरी भाड्याने राहत होता..karj mafi 2026 : कर्जमाफीची घोषणा झाली... पण लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी? अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्न उपस्थित.विश्वासाचा गैरफायदा घेत त्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पीडिता अवघी १६ वर्षांची असताना तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे लैंगिक शोषण केले. मात्र, नंतर त्याने लग्नास नकार दिल्याने पीडितेने टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेत गंभीर जखमी झालेली मुलगी सध्या कोमात आहे. याप्रकरणी पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून बाळापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पुरावे नष्ट करण्याचा गंभीर आरोप दि.१२ जुलै रोजी गुन्हा दाखल होऊनही आरोपी पवन वडगावे याला पकडण्यात पोलिसांना यश आले नाही. पीडितेचे कुटुंब अकोला येथे रुग्णालयात असताना आरोपीने त्यांच्या घरात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. तेथून पीडितेची पर्सनल डायरी आणि व्हॉट्सॲप चॅटिंगशी संबंधित पुरावे (टी-शर्ट) चोरून नेल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे..Palghar: आधी पावसानं झोडपलं, आता भूकंपानं हादरलं पालघर; कासा, धुंदलवाडी परिसरात 3.1 रिश्टर स्केलचे धक्के .पोक्सो कलम वाढवण्याची मागणी पीडितेच्या मोबाईल बॅकअपमधील व्हॉट्सॲप चॅटवरून आरोपीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये (मुलगी अल्पवयीन असताना) संपर्क साधल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पोक्सो कायद्याची कलमे वाढवावीत व पुरावे नष्ट केल्याचा अतिरिक्त गुन्हा दाखल करावा, असा अर्ज २१ जुलै रोजीच देण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. दोन दिवसांत अटक न झाल्यास उपोषणाचा इशारा आरोपीला पुढील दोन दिवसांत अटक न केल्यास उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन व अमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग (दिल्ली व मुंबई), पोलिस महानिरीक्षक, अकोला पोलिस अधीक्षक आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याकडे पुढील कठोर कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.