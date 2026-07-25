अकोला

Akola Crime News: १६ वर्षीय मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पोलिसाने ठेवले संबंध, नंतर दिला नकार; पीडितेचा आत्महत्येचा प्रयत्न

POCSO Case Sparks Public Outrage in Akola: अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर येथे अल्पवयीन मुलीच्या कथित लैंगिक शोषण प्रकरणात आरोपी पोलिस कर्मचाऱ्याला तात्काळ अटक करण्याच्या मागणीसाठी सर्वधर्मीय व सर्वपक्षीय नागरिकांनी मोर्चा काढला.
Akola Crime News

Akola Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बाळापूर: लग्नाचे आमिष दाखवून एका अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करणे व तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या आरोपी पोलिस कॉन्स्टेबल पवन वडगावे याच्यावर ‘पोक्सो’ कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला तत्काळ अटक करावी, या मागणीसाठी आज बाळापूर शहरात सर्वधर्मीय व सर्वपक्षीय नागरिकांनी भव्य मोर्चा काढत स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन लेव्हरकर यांना निवेदन देण्यात आले. गुन्हा दाखल होऊन १२ दिवस उलटल्यानंतरही आरोपी मोकाट असल्याने नागरिकांमधून तीव्र रोष व्यक्त केला.

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