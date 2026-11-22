अकोला : लिंबू हवेत तरंगविण्यासारखे जादूटोण्यासदृश प्रकार करून त्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या दोघांविरुद्ध सिव्हिल लाईन पोलिसांनी कारवाई केली आहे. या प्रकारांमुळे परिसरात भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी दोघांचा शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अकोला पोलिसांकडून अंधश्रद्धा आणि अनिष्ट प्रथांविरोधात कारवाई केली जात आहे. याचदरम्यान सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गायत्री लेआऊट, मोठी उमरी परिसरात काही व्यक्तींकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी लिंबू हवेत तरंगविण्यासारखे जादूटोण्यासदृश प्रकार केले जात असल्याचे समोर आले. या कृत्यांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केले जात होते. .त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याची तक्रार पोलिसांना मिळाली. या तक्रारीची दखल घेत सिव्हिल लाईन पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यानंतर विवेक उर्फ विक्की सुनील शिंदे (वय ३३) आणि अजय शत्रुघ्न गायकवाड (वय ४३, दोघेही रा. गायत्री लेआऊट, मोठी उमरी, अकोला) यांचा शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेतले..याप्रकरणी सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्यात अप. क्र. ७२६/२०२६ नुसार महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ३(३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास आणि कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, प्रभारी अपर पोलिस अधीक्षक निलेश पांडे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मालती कायटे यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली. .पोलिस हेड कॉन्स्टेबल श्रीकांत आजलसांडे, पोलिस कॉन्स्टेबल प्रदीप पवार आणि एकनाथ त्रिकाळ यांनी कारवाईत सहभाग घेतला. दरम्यान, अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि समाजात भीती निर्माण करणाऱ्या अनिष्ट प्रथांना बळी पडू नये. अशा प्रकारांची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तातडीने जवळच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अकोला पोलिस दलाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.