Akola News: बसस्थानक परिसरात ‘रिक्षाराज’; पादचारी, वाहनचालक त्रस्त ; वाहतूक पोलिसांची बघ्याची भूमिका

अकोला: शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात वाहतूक व्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला असून रिक्षाचालकांच्या मनमानीमुळे नागरिकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. शहरातील सर्वाधिक वर्दळीच्या या मार्गावर रस्त्याच्या मधोमध रिक्षा थांबवून प्रवासी भरले जात आहेत. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली असून वाहतूक पोलिस मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे..ग्रामीण भागातून येणारे प्रवासी, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग तसेच व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर या मार्गाचा वापर करतात. मात्र बसस्थानकाबाहेर रिक्षा चालकांनी अक्षरशः रस्ताच ताब्यात घेतल्याचे दिसून येत आहे.रस्त्याच्या कडेला जागा उपलब्ध असतानाही अनेक रिक्षाचालक वाहन थेट रस्त्याच्या मधोमध उभे करून प्रवासी घेतात. काही रिक्षाचालक तर बसस्थानकाच्या दोन्ही गेटसमोर वाहन उभे करीत असल्याने वाहतुकीवर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे..Maharashtra Employees DA Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा; महागाई भत्त्यात वाढ, १ जानेवारीपासूनचा फरक मिळणार.विशेष म्हणजे, या परिसरात दिवसभर वाहतूक पोलिसांची उपस्थिती असते. तरीही रिक्षा चालकांची मनमानी थांबविण्यासाठी कोणतीही प्रभावी कारवाई होत नाही. वाहतूक कोंडीमुळे बस, खासगी वाहने, दुचाकी आणि पादचारी यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..पोलिसांकडून कारवाई का नाहीबसस्थानक परिसरातील बेशिस्त रिक्षांवर सातत्याने कारवाई होत नसल्याने रिक्षा चालकांची मुजोरी वाढली आहे. सामान्य नागरिकाने नियम मोडल्यास तत्काळ दंड केला जातो, पण रस्त्याच्या मधोमध रिक्षा उभ्या करून वाहतूक खोळंबा करणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत..IPL 2026 Point Table: पंजाब किंग्सचा सलग चौथा पराभव; दिल्ली कॅपिटल्सने Playoff चे गणित बिघडवले; CSK, KKR, RR ला संधी....बसचालकांची कसरतया परिसरात रिक्षांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्यात आली असली तरी त्याचे पालन होताना दिसत नाही. काही रिक्षा चालक थेट बसच्या प्रवेशद्वारासमोर वाहन उभे करून प्रवासी खेचण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे बसचालकांनाही वाहन वळविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.