Akola News: अकोल्यातील सीईटी परीक्षेत बायोमेट्रिक आणि फेस रिकग्निशन प्रणाली; आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे परीक्षेत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित

अकोला: जिल्ह्यात सीईटी सेलमार्फत परीक्षांचे आयोजन करण्यात येत असून यंदाच्या परीक्षेत अत्याधुनिक तांत्रिक उपाययोजनांचा वापर करून परीक्षेची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. .विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली आणि चेहऱ्याच्या ओळखीवर आधारित (फेस रिकग्निशन) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, यामुळे बनावट उमेदवारांना आळा बसण्यास मदत झाली आहे..परीक्षा केंद्रांवर लाईव्ह सीसीटीव्ही देखरेख ठेवण्यात आली असून, सर्व केंद्रांचे केंद्रीकृत पद्धतीने निरीक्षण केले जात आहे. या प्रणालीमुळे कोणतीही संशयास्पद हालचाल तात्काळ लक्षात येऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळीच कारवाई करता येते..यामुळे परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि हरकती नोंदवण्यासाठी सुलभ डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..या प्रणालीमुळे विद्यार्थी थेट ऑनलाईन पद्धतीने आपली मते मांडू शकतात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे. तंत्रज्ञानामुळे परीक्षा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम बनले आहे. परीक्षेतील प्रत्येक टप्प्यावर तांत्रिक साधनांचा वापर केल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी झाला असून, प्रक्रिया अधिक अचूक आहे.