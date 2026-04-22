Akola News: आजाराशी लढणाऱ्यांना साथ; ५३६ रुग्णांना आर्थिक दिलासा; रुग्णांना ४.३६ कोटींची मदत; मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून उपचार

अकोला: शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी 'आधार' ठरत आहे. अकोला जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात ५३६ रुग्णांना सुमारे ४ कोटी ३६ लाख रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरीत करण्यात आली आहे..महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेला एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी. उपक्रमाचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. या उपक्रमाद्वारे गरजू व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजघटकांना गंभीर आजारांवरील उपचार करून घेण्यासाठी या उपक्रमातून निधी दिला जात आहे..दरम्यान, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी हा उपक्रम २०१५ पासून सुरू झाला आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी या नावाने ट्रस्ट कार्यरत होता. तो अजूनही सुरू असून त्या ट्रस्ट अंतर्गत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचे कामकाज चालत आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ट्रस्टची स्थापना १९६७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली होती. तर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाची स्थापना २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती..मदतीमुळे रुग्णांना दिलासा१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. तर, याच कालावधीत अकोला जिल्ह्यातील ५३६ रुग्णांना सुमारे ४ कोटी ३६ लाख ५४ हजार रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे..मदत वितरणाचा वेग वाढलामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्हा कक्षाची स्थापना, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, तातडीने अर्जाचा निपटारा करणे आदी सकारात्मक बदल करण्यात आले. त्यासोबतच सामंजस्य करार, क्राउड फंडिंग आदींच्या माध्यमातून समाजातील मदत करणारे रूग्णालय, धर्मादाय रूग्णालय, संस्था, दाते आदींचे सहकार्य लाभत आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा आणि मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरित्या वाढला आहे. परिणामी, अधिकाधिक पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत आहे..२० गंभीर आजारांसाठी मदतकॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्ष २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो, हाताचे, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी/ रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.