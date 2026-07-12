Akola: पीक नुकसानभरपाईसाठी ४० लाख मंजूर; अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा

अकोला: उन्हाळ्यातील अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अखेर शासनाकडून दिलासा मिळाला आहे. मे महिन्यात झालेल्या नुकसानीसाठी ३३ गावांतील २७२ शेतकऱ्यांच्या १९७ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी ४० लाख ९२ हजारांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. या निधीमुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा आधार मिळणार आहे..गतवर्षभरात जिल्ह्यात कधी अवर्षण, तर कधी अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांसह रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा आणि विविध फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यानंतर मार्च आणि एप्रिल महिन्यातही वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उभ्या पिकांची हानी झाली..IMD Weather Forecast : 500 मिमीवरून पाऊस थेट शून्यावर! पुणे, कोकण आणि घाटमाथ्यावरील पावसाला अचानक का लागला ब्रेक? 'आयएमडी'ने दिले स्पष्टीकरण.या नुकसानीची महसूल, जिल्हा परिषद आणि कृषी विभागाने संयुक्त पाहणी करून पंचनामे केले. त्यानुसार तयार करण्यात आलेला अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर आता नुकसानभरपाईचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सन २०२५ मध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते..जूनमध्ये ३,७९० हेक्टर, जुलैमध्ये ७,३१० हेक्टर, ऑगस्टमध्ये १ लाख १२ हजार ३३२ हेक्टर आणि सप्टेंबरमध्ये १ लाख ९९ हजार ६५४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली होती. त्यानंर यंदाच्या उन्हाळ्यातही मार्च महिन्यात अवकाळी पावसामुळे १,४६७ शेतकऱ्यांच्या ९७५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे सुमारे १.६९ कोटींचे नुकसान झाले. एप्रिलमध्येही २०४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३४.८९ लाखांचे नुकसान नोंदविण्यात आले..Women Weight Loss Diet: महिलांच्या वेट लॉस डाएटमध्ये असायलाच हवेत 'हे' ७ सुपरफूड्स.कोणत्या पिकांसाठी किती नुकसानभरपाई?बागायती पिके: ६४.८३ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान. ११ गावांतील ७१ शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी ११ लाखांची नुकसानभरपाई मंजूर.फळबागा: १३२.८४ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान. २२ गावांतील २०१ शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी २९ लाखांची नुकसानभरपाई मंजूर..कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी अपुरी मदतशासनाने मंजूर केलेली नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असली, तरी वारंवारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाढलेला उत्पादन खर्च, कर्जाचा वाढता बोजा आणि झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत अपुरी असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. तरीही खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेला हा निधी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार देणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.