Akola News: बंदुकीच्या धाकावर सराफा दुकानात दरोडा; पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर संताप, व्यापारी संघटनांकडून टीका

अकोला: शहरातील खदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या आदर्श कॉलनी परिसरात बुधवारी भरदिवसा घडलेल्या धाडसी दरोड्याच्या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. गजबजलेल्या भागात भरदिवसा बंदुकीचा धाक दाखवत सराफा दुकान लुटण्यात आल्याने व्यापारी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, आदर्श कॉलनी येथील सप्तश्रृंगी अलंकार केंद्र या सराफा दुकानात काही अज्ञात सशस्त्र आरोपी घुसले. आरोपींनी दुकानातील कर्मचारी आणि मालक यांना बंदुकीचा धाक दाखवत दहशत निर्माण केली. काही क्षणांतच आरोपींनी दुकानातील सुमारे २५० ग्रॅम सोन्याचे दागिने तसेच ५० ते ६० हजार रुपयांची रोकड लुटून घटनास्थळावरून पलायन केले..ही संपूर्ण घटना एवढ्या वेगाने घडली की परिसरातील नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना काही समजण्याच्या आत आरोपी फरार झाले. घटनेनंतर परिसरात मोठी गर्दी जमा झाली होती. व्यापाऱ्यांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण असून 'शहरात कोणीही सुरक्षित नाही' अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.विशेष म्हणजे, शहरातील वर्दळीच्या भागात आणि दुपारच्या वेळेत एवढी मोठी दरोड्याची घटना घडल्याने पोलिसांच्या गस्त आणि सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच खदान पोलीस तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू आहे. आरोपींच्या शोधासाठी शहरात नाकाबंदी करण्यात आली असली तरी अद्याप आरोपी पोलिसांच्या हाती लागले नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..व्यापारी संघटनाकडून पोलिसांवर टीकाव्यापारी संघटनांनी या घटनेनंतर पोलिस प्रशासनावर तीव्र टीका केली आहे. शहरात सातत्याने वाढणाऱ्या चोरी, घरफोडी, लूटमार आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे व्यापारी वर्ग भयभीत झाला आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी पोलिसांकडून नियमित गस्त घातली जात नसल्याचा आरोप केला आहे. काही व्यापाऱ्यांनी तर गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाक उरलेला नाही, अशी काहीशी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..गुन्हेगारांचे मनोबल वाढतेय!अकोला शहरात यापूर्वीही चोरी आणि लूटमारीच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींचा तपास अद्याप अपूर्ण असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा, पोलिस गस्त आणि गुप्त माहिती संकलन यंत्रणा प्रभावीपणे काम करत नसल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी ही घटना गंभीरपणे घेतली असून आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल, असा दावा केला आहे. मात्र, भरदिवसा झालेल्या या धाडसी दरोड्यामुळे अकोला शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.