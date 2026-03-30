Akola News: जिल्हा स्त्री रुग्णालयाला कायमस्वरूपी अधीक्षक; डॉ.बापुराव पवार यांची नियुक्ती : आज पदभार स्वीकारण्याची शक्यता

अकोला: जिल्हा स्त्री रुग्णालय (लेडी हार्डिंग) येथे अखेर कायमस्वरूपी अधीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून परभणी जिल्ह्यातील बोरी येथील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ.बापुराव पवार यांची अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे काही दिवसांपासून ढासळलेल्या रुग्णालय प्रशासनाला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शासन निर्णयानुसार विविध ठिकाणी रिक्त असलेल्या पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या असून त्यामध्ये अकोला जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचाही समावेश आहे. .जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचा अधीक्षक पदाचा प्रभार वैद्यकीय अधिकारी डॉ.राधा जोगी यांच्याकडे आहे. मात्र कायमस्वरूपी अधीक्षक नसल्यामुळे रुग्णालयाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे चित्र मागील काही दिवसांपासून दिसून येत होते..अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची गैरहजेरी, कामकाजातील अनियमितता, तसेच रुग्णांना वेळेवर सेवा न मिळाल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. यासोबतच रुग्णालयातील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला होता. रुग्णांच्या अडवणुकीच्या तक्रारी, उपचारात होणारा विलंब आणि प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव दिसून येत होता..विशेषतः जिल्हा स्तरावरील महत्त्वाच्या स्त्री रुग्णालयात अशा प्रकारचे ढासळलेले व्यवस्थापन दिसत असल्याने नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होत्या. त्यामुळे येथे कायमस्वरूपी अधीक्षक नेमण्याची मागणी होत होती. दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन विविध ठिकाणी बदली करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. डॉ.पवार यांना वेतनस्तर एस-२३ अंतर्गत पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांची जिल्हा स्त्री रुग्णालय अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली..नव्या अधीक्षकांसमोर मोठी आव्हानेडॉ. बापुराव पवार यांना प्रशासनिक कामकाजाचा मोठा अनुभव आहे. त्यांच्या अनुभवाचा लाभ जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या कामकाजात कितपत होणार हे पुढील काळात दिसून येणार आहे. स्त्री रुग्णालयातील ढासळलेले नियोजन व रुग्णसेवेत सुधारणा करण्याचे मोठे आव्हान डॉ.पवार यांच्यासमोर असणार आहे.