Akola: दर्शन घेऊन परतणाऱ्या वारकाऱ्याचे प्रवासादरम्यान निधन

कारंजा: पंढरीच्या पांडुरंगाचे दर्शन घेऊन परतणाऱ्या अमरावती येथील वारकरी अण्णाजी भोयर यांचे परतीच्या प्रवासादरम्यान निधन झाले आहे. प्राप्त माहितीनुसार शनिवारी (ता. १८) सायंकाळी आठच्या सुमारास आषाढी वारी करून पंढरपूरहून आपल्या गावी परतत असताना एका ज्येष्ठ वारकऱ्याचे एसटी बसमध्ये आकस्मिक निधन झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे..या घटनेमुळे सहप्रवासी वारकरी तसेच उपस्थितांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आली. सातूर्णा अमरावती येथील रहिवासी अण्णाजी शिवराम भोयर वय ८० हे एसटी बस क्रमांक एम एच -२० जेसी ३८३१ मधून पंढरपूरहून कारंजा मार्गे अमरावतीकडे प्रवास करत होते..Akola: चॉकलेटचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एलसीबीकडून आरोपी अटकेत.त्यांची मंगरूळपीर ते कारंजा दरम्यान अचानक प्रकृती बिघडली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून बसचे वाहक लाऊडकार व चालक चव्हाण यांनी तत्काळ कारंजा बस नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून माहिती दिली..यावेळी कारंजा बस कंट्रोल रूमच्या अधिकारी मॅडम यांनीही अत्यंत तत्परता दाखवत आवश्यक सूचना देऊन मोलाचे सहकार्य केले. त्यांच्या सूचनेनुसार बस थेट उपजिल्हा रुग्णालय, कारंजा येथे नेण्यात आली..तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून अण्णाजी भोयर यांना मृत घोषित केले. मृत वारकऱ्यांसोबत त्यांचे मित्र रामदास पाटील रा. देहगाव जिल्हा अमरावती हे ही प्रवासात होते. त्यावेळी त्यांनी घटनेची माहिती विलंब न करता अमरावती येथील त्यांच्या मुलाशी संपर्क साधून देऊन कारंजा येथे येण्यास सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच मदतीसाठी मनसे तालुकाप्रमुख कपिल महाजन, समाजसेवक सागर गोगलिया, रुग्णसेवक विनोद खोंड, रुग्णसेवक अविनाश पाटील, सागर भाऊ, गजानन भाऊ तसेच श्री गुरू मंदिर रुग्णवाहिकेचे रुग्णसेवक रमेश देशमुख यांनी तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली..Premium|Rain Poetry Marathi : ओल्या स्मृतींचा प्रवास....त्यांनी मृताच्या नातेवाइकांना आवश्यक सहकार्य करून पुढील सर्व शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोलाची मदत केली.आषाढी वारीचे पुण्य घेऊन परतणाऱ्या एका ज्येष्ठ वारकऱ्याचा असा दुःखद अंत झाल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.