अकोला

Akola: ग्राहकांच्या १४ लाखांच्या ठेवींचा अपहार?; इसाफ स्मॉल फायनान्स बँकेतील दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा

Fraud Case Registered Against Two: अकोल्यातील मूर्तिजापूर येथील इसाफ स्मॉल फायनान्स बँकेच्या ग्राहकांच्या 14.01 लाख रुपयांच्या ठेवींच्या अपहारप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मूर्तिजापूर: येथील इसाफ स्मॉल फायनान्स बँकेच्या ग्राहकांच्या सुमारे १४ लाख एक हजार ७५६ रुपयांच्या ठेवींचा अपहार केल्याप्रकरणी दोन जणांविरुद्ध मूर्तिजापूर शहर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला व पुरुष बचत गटांच्या ग्राहकांकडून जमा झालेली रक्कम बँकेत न भरता स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

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