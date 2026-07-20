Akola: ग्राहकांच्या १४ लाखांच्या ठेवींचा अपहार?; इसाफ स्मॉल फायनान्स बँकेतील दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा

मूर्तिजापूर: येथील इसाफ स्मॉल फायनान्स बँकेच्या ग्राहकांच्या सुमारे १४ लाख एक हजार ७५६ रुपयांच्या ठेवींचा अपहार केल्याप्रकरणी दोन जणांविरुद्ध मूर्तिजापूर शहर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला व पुरुष बचत गटांच्या ग्राहकांकडून जमा झालेली रक्कम बँकेत न भरता स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..याप्रकरणी प्रफुल प्रल्हाद भामरे (वय ३०), क्लस्टर हेड, इसाफ स्मॉल फायनान्स बँक, मूर्तिजापूर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रणजित सतीश गवई (रा. अजनी निवास, संत नगरी, खडकी बु., अकोला) आणि प्रफुल ललित राठोड (रा. धनोरा बु., ता. मानोरा, जि. वाशिम) यांच्याविरुद्ध कलम ३१८(४), ३१६(५) व ३(५) बीएनएस नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Soya Bean Seed Scam: बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांवर कारवाईची ‘कृषी’कडून शिफारस; अमरावती १००७, यवतमाळ ८३२, वर्धा ३३३ तर नागपुरात ५० तक्रारी.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दि.८ ते १२ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत इसाफ स्मॉल फायनान्स बँक मूर्तिजापूर येथे ही घटना घडली. आरोपींनी महिला बचत गटाकडून जमा झालेली १४,०१,७५६ रुपयांची रक्कम बँकेत जमा न करता स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वापरून ग्राहक व बँकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..FIFA Controversy: वर्ल्डकप स्पर्धेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह; युरोपातील सर्वोच्च मानवाधिकार संस्थेचे फिफाला खरमरीत पत्र.या प्रकरणी महिला पोलिस कर्मचारी शालिनी सोळंके यांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक धर्मेंद्र जोशी याच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस हवालदार सचिन दांदडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.