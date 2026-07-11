Akola: बोगस बियाण्यांवरून कृषी अधिकाऱ्यांना कक्षात डांबले; संतापाचा उद्रेक; शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन

अकोला: बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे उगवण न झाल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा संताप शुक्रवारी (ता. १०) उफाळून आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) कार्यालयात धडक देत संबंधित बियाणे कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई, नुकसानभरपाई आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. .अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने आंदोलकांनी एसएओंच्या कक्षाला कुलूप ठोकून अधिकाऱ्यांना कक्षातच डांबले आणि कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. अखेर सात दिवसांत चौकशी करून दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Akkalkot Bridge : पुलाची रुंदी 5.5 ऐवजी 9 मीटर करा! चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड महामार्गावर अपघाताचा धोका? अक्कलकोटच्या मुगळी ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव.यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत पेरणी केलेल्या सोयाबीन बियाण्यांची उगवणच न झाल्याच्या तक्रारी पातूर, बाळापूर, तेल्हारा, हिवरखेड परिसरासह जिल्ह्यातील अनेक भागांतून समोर आल्या. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढवल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढले आहे..या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते तथा माजी आमदार अमोल मिटकरी, किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद पाटील आणि मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीतील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय गाठले. एसएओ डॉ. मुरली इंगळे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी डॉ. तुषार जाधव आणि जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक सतीशकुमार दांडगे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत आंदोलकांनी संबंधित बियाणे कंपन्यांवर तातडीने फौजदारी कारवाईची मागणी केली..Love Affair Wife killed husband : लग्नापूर्वीच संबंध; प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या, मृतदेह नाल्यात फेकून पुरला; 3 महिन्यांनंतर पोलिसांचा धक्कादायक खुलासा.मात्र, अशा प्रकारची थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर शेतकरी आणि पदाधिकारी अधिक आक्रमक झाले. त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कक्षाला कुलूप ठोकत त्यांना आतच रोखून धरले आणि कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली..पोलिसांचा हस्तक्षेप; लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगितसुमारे पाऊण तास सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर एमआयडीसी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत सात दिवसांच्या आत संबंधित बियाणे कंपन्यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले..शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यादोषी बियाणे कंपन्यांची तातडीने चौकशी करून त्यांना ब्लॅकलिस्ट करावे. उगवण न झालेल्या बियाण्यांबाबत संबंधित कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करावी. मशागत, पेरणी, मजुरी, दुबार पेरणी आणि इतर सर्व शेती खर्च कंपन्यांकडून वसूल करून शेतकऱ्यांना द्यावा. सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई जाहीर करावी. उगवण चाचणीत अपयशी ठरलेले बियाणे बाजारात कसे आले, याची सखोल चौकशी करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.